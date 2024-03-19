https://ria.ru/20240319/trevoga-1934346961.html

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.03.2024

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T21:59

2024-03-19T21:59

2024-03-19T21:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее во вторник сигнал тревоги прозвучал в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. После 21.12 (по мск) тревогу также объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской. В 20.58 (по мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской и Полтавской областях. Следом тревогу объявили в Сумской и Черкасской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, черкасская область