В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в девяти областях
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие"
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие". Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее во вторник сигнал тревоги прозвучал в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
После 21.12 (по мск) тревогу также объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской.
В 20.58 (по мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской и Полтавской областях. Следом тревогу объявили в Сумской и Черкасской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.