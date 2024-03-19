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Из-за пожара на траулере под Калининградом погиб человек - РИА Новости, 19.03.2024
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15:36 19.03.2024 (обновлено: 16:32 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/trauler-1934260990.html
Из-за пожара на траулере под Калининградом погиб человек
Из-за пожара на траулере под Калининградом погиб человек - РИА Новости, 19.03.2024
Из-за пожара на траулере под Калининградом погиб человек
Один человек погиб при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" в Калининградской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:36
2024-03-19T16:32
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости. Один человек погиб при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" в Калининградской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков."Могу официально подтвердить одного погибшего на борту", — сказал он.Лысков добавил, что еще двух пострадавших отвезли в Центральную городскую клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, другого после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Также в стационар Межрайонной больницы № 1 в Пионерском госпитализировали еще двух человек в состоянии средней тяжести.Пресс-секретарь главы региона подчеркнул, что само судно сейчас буксируют в порт Балтийск.О пожаре на борту траулера стало известно ранее во вторник. По словам Лыскова, возгорание произошло из-за внештатной ситуации. Инцидент находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова.
https://ria.ru/20240317/evakuatsiya-1933590004.html
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калининград, происшествия
Калининград, Происшествия
Из-за пожара на траулере под Калининградом погиб человек

Из-за пожара на траулере под Калининградом погиб человек, четверо пострадали

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРыболовецкое судно "Капитан Лобанов"
Рыболовецкое судно Капитан Лобанов - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рыболовецкое судно "Капитан Лобанов". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости. Один человек погиб при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" в Калининградской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
«
"Могу официально подтвердить одного погибшего на борту", — сказал он.
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Лысков добавил, что еще двух пострадавших отвезли в Центральную городскую клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, другого после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Также в стационар Межрайонной больницы № 1 в Пионерском госпитализировали еще двух человек в состоянии средней тяжести.
Пресс-секретарь главы региона подчеркнул, что само судно сейчас буксируют в порт Балтийск.
О пожаре на борту траулера стало известно ранее во вторник. По словам Лыскова, возгорание произошло из-за внештатной ситуации. Инцидент находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова.
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