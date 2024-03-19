https://ria.ru/20240319/trauler-1934260990.html

Из-за пожара на траулере под Калининградом погиб человек

Из-за пожара на траулере под Калининградом погиб человек - РИА Новости, 19.03.2024

Из-за пожара на траулере под Калининградом погиб человек

Один человек погиб при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" в Калининградской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:36

2024-03-19T15:36

2024-03-19T16:32

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости. Один человек погиб при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" в Калининградской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков."Могу официально подтвердить одного погибшего на борту", — сказал он.Лысков добавил, что еще двух пострадавших отвезли в Центральную городскую клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, другого после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Также в стационар Межрайонной больницы № 1 в Пионерском госпитализировали еще двух человек в состоянии средней тяжести.Пресс-секретарь главы региона подчеркнул, что само судно сейчас буксируют в порт Балтийск.О пожаре на борту траулера стало известно ранее во вторник. По словам Лыскова, возгорание произошло из-за внештатной ситуации. Инцидент находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова.

https://ria.ru/20240317/evakuatsiya-1933590004.html

https://ria.ru/20240315/pozhar-1933343661.html

калининград

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининград, происшествия