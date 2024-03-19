https://ria.ru/20240319/tramp-1934354453.html
Трамп обратился к Верховному суду США
Трамп обратился к Верховному суду США - РИА Новости, 19.03.2024
Трамп обратился к Верховному суду США
Бывший американский лидер Дональд Трамп написал в Верховный суд США, что последствия решения о его неприкосновенности распространятся на весь институт... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:04
2024-03-19T23:04
2024-03-19T23:18
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп написал в Верховный суд США, что последствия решения о его неприкосновенности распространятся на весь институт президентства. "Последствия решения суда о президентской неприкосновенности касаются не только Трампа, но распространятся на весь институт президентства на всю дальнейшую историю. Суд не должен создать правило, применимое только к Трампу, это было бы противоположностью верховенству права", - говорится в письменном заявлении Трампа в высшую инстанцию. На 50 страницах документа адвокаты экс-президента указывают, что неприкосновенность должна быть абсолютной и распространятся на действия в пределах полномочий главы государства, а признать, что у Трампа нет иммунитета к уголовному преследованию, противоречило бы конституции. Иск о неприкосновенности Верховный суд США рассмотрит 25 апреля. Суд в столичном американском округе Колумбия ранее постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года и беспорядкам на Капитолийском холме. Экс-президент в обжаловании этого решения обратился в Верховный суд, большинство в котором сейчас составляют судьи-консерваторы. Ранее Верховный суд занял сторону экс-президента, когда отказал властям штата Колорадо в праве решать его судьбу на федеральных выборах и сохранил право экс-президента участвовать в предварительных выборах в этом штате. Комментируя это решение, бывший президент заявил, что ожидает от Верховного суда страны подтверждения и своей юридической неприкосновенности от уголовного преследования. Трампу предъявлено в общей сложности более 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240319/tramp-1934337457.html
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в мире, сша, колумбия, колорадо, дональд трамп
В мире, США, Колумбия, Колорадо, Дональд Трамп
Трамп обратился к Верховному суду США
Трамп написал в Верховный суд о последствиях решения по его неприкосновенности
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп написал в Верховный суд США, что последствия решения о его неприкосновенности распространятся на весь институт президентства.
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"Последствия решения суда о президентской неприкосновенности касаются не только Трампа, но распространятся на весь институт президентства на всю дальнейшую историю. Суд не должен создать правило, применимое только к Трампу, это было бы противоположностью верховенству права", - говорится в письменном заявлении Трампа в высшую инстанцию.
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На 50 страницах документа адвокаты экс-президента указывают, что неприкосновенность должна быть абсолютной и распространятся на действия в пределах полномочий главы государства, а признать, что у Трампа нет иммунитета к уголовному преследованию, противоречило бы конституции.
Иск о неприкосновенности Верховный суд США рассмотрит 25 апреля. Суд в столичном американском округе Колумбия
ранее постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года и беспорядкам на Капитолийском холме. Экс-президент в обжаловании этого решения обратился в Верховный суд, большинство в котором сейчас составляют судьи-консерваторы.
Ранее Верховный суд занял сторону экс-президента, когда отказал властям штата Колорадо
в праве решать его судьбу на федеральных выборах и сохранил право экс-президента участвовать в предварительных выборах в этом штате. Комментируя это решение, бывший президент заявил, что ожидает от Верховного суда страны подтверждения и своей юридической неприкосновенности от уголовного преследования.
Трампу предъявлено в общей сложности более 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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