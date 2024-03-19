https://ria.ru/20240319/tramp-1934337457.html

Трамп заявил, что у него пытаются отнять право на обжалование решения суда

Трамп заявил, что у него пытаются отнять право на обжалование решения суда - РИА Новости, 19.03.2024

Трамп заявил, что у него пытаются отнять право на обжалование решения суда

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не должен платить сотни миллионов долларов за право обжалования решения суда по делу о завышении стоимости... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T20:40

2024-03-19T20:40

2024-03-19T20:40

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не должен платить сотни миллионов долларов за право обжалования решения суда по делу о завышении стоимости активов. "Судья хочет за мое право по обжалованию своего смехотворного решения сотни миллионов долларов. Другими словами, он пытается отнять мое право на обжалование, когда я уже выиграл в апелляции, но он отказывается согласиться с принятым решением. Раньше подобного никто не видел", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Как заявил Трамп, ему, возможно, придется продать часть имущества по бросовым ценам, которое не вернется к нему, даже если он выиграет апелляцию. Ранее защита Трампа признала, что не может найти 464 миллиона долларов на залог для обжалования решения суда в Нью-Йорке в деле о завышении стоимости активов. Юристы сообщили, что вели переговоры с 30 страховыми компаниями, но ни одна не согласилась выступить гарантом внесения средств. Адвокаты попросили суд отложить внесение залога до завершения рассмотрения апелляции. Трамп заявил, что у него такими решениями пытаются отобрать бизнес. Суд ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.

https://ria.ru/20240319/bayden-1934134690.html

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в мире, сша, дональд трамп, нью-йорк (город), майами