https://ria.ru/20240319/tramp-1934136914.html

Трамп заявил, что сможет решить украинский конфликт переговорами

Трамп заявил, что сможет решить украинский конфликт переговорами - РИА Новости, 19.03.2024

Трамп заявил, что сможет решить украинский конфликт переговорами

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт с помощью переговоров. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T03:23

2024-03-19T03:23

2024-03-19T03:23

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт с помощью переговоров. По словам политика, ему есть что сказать президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. "Нам нужно собрать их вместе и я скажу: вам нужно сделать это (договориться - ред.). И я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится", - сказал Трамп в интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки. Трамп добавил, что очень хорошо знает российского лидера и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом, а нынешний президент США Джо Байден говорит о конфликте прямо противоположное тому, что следует. "Байден говорил худшие вещи, он мог бы остановить это легко, но он говорил противоположное тому, что следовало говорить", - отметил экс-президент США. Трамп неоднократно в ходе своей президентской компании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах. По словам политика, он сделает это еще до инаугурации.

https://ria.ru/20240319/konflikt_na_ukraine-1934133515.html

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

https://ria.ru/20240318/peregovory-1933848574.html

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сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, в мире