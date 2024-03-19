https://ria.ru/20240319/tramp-1934136914.html
Трамп заявил, что сможет решить украинский конфликт переговорами
Трамп заявил, что сможет решить украинский конфликт переговорами - РИА Новости, 19.03.2024
Трамп заявил, что сможет решить украинский конфликт переговорами
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт с помощью переговоров. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T03:23
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт с помощью переговоров. По словам политика, ему есть что сказать президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. "Нам нужно собрать их вместе и я скажу: вам нужно сделать это (договориться - ред.). И я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится", - сказал Трамп в интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки. Трамп добавил, что очень хорошо знает российского лидера и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом, а нынешний президент США Джо Байден говорит о конфликте прямо противоположное тому, что следует. "Байден говорил худшие вещи, он мог бы остановить это легко, но он говорил противоположное тому, что следовало говорить", - отметил экс-президент США. Трамп неоднократно в ходе своей президентской компании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах. По словам политика, он сделает это еще до инаугурации.
https://ria.ru/20240319/konflikt_na_ukraine-1934133515.html
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сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, в мире
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, В мире
Трамп заявил, что сможет решить украинский конфликт переговорами
Трамп заявил, что при победе на выборах решит украинский конфликт переговорами
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт с помощью переговоров.
По словам политика, ему есть что сказать президенту РФ Владимиру Путину
и Владимиру Зеленскому
.
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"Нам нужно собрать их вместе и я скажу: вам нужно сделать это (договориться - ред.). И я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится", - сказал Трамп в интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки.
Трамп добавил, что очень хорошо знает российского лидера и неоднократно обсуждал с ним Украину
в прошлом, а нынешний президент США Джо Байден
говорит о конфликте прямо противоположное тому, что следует.
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"Байден говорил худшие вещи, он мог бы остановить это легко, но он говорил противоположное тому, что следовало говорить", - отметил экс-президент США.
Трамп неоднократно в ходе своей президентской компании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах. По словам политика, он сделает это еще до инаугурации.
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