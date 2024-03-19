https://ria.ru/20240319/teplo-1934270391.html

В ООН назвали 2023 год самым теплым за всю историю наблюдений

В ООН назвали 2023 год самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 19.03.2024

В ООН назвали 2023 год самым теплым за всю историю наблюдений

2023 год был самым жарким за 174 года наблюдений, температура была в среднем на 1,45 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху, было побито множество рекордов, РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:09

2024-03-19T16:09

2024-03-19T16:28

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ЖЕНЕВА, 19 мар – РИА Новости. 2023 год был самым жарким за 174 года наблюдений, температура была в среднем на 1,45 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху, было побито множество рекордов, говорится в опубликованном докладе О состоянии глобального климата в 2023 году на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН. "2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений (174 года – ред.), а средняя глобальная приповерхностная температура на 1,45 °C (с погрешностью ± 0,12 °C) превысила доиндустриальный базовый уровень. Это был самый теплый десятилетний период за всю историю наблюдений", - сказано в документе. Организация добавляет, что в очередной раз были побиты и в некоторых случаях оставлены далеко позади рекорды по уровню парниковых газов, приземных температур, теплосодержанию и закислению океана, повышению уровня моря, морского ледового покрова в Антарктике и отступлению ледников. "Волны тепла, наводнения, засухи, лесные пожары и быстро усиливающиеся тропические циклоны стали причиной страданий и хаоса, нарушив повседневную жизнь миллионов людей и нанеся экономический ущерб, исчисляемый миллиардами долларов", - отмечается в докладе. В ООН подчеркивают, что в среднестатистический день в 2023 году почти треть мирового океана была охвачена морской волной тепла, от которой страдали жизненно важные экологические и продовольственные системы, а к концу 2023 года более 90% поверхности океана в течение года подверглись воздействию волн тепла. "Никогда еще мы не были так близки, пусть и на временной основе, к нижнему пределу в 1,5° C, установленному Парижским соглашением по изменению климата. Сообщество ВМО подает всему миру красный сигнал тревоги. Изменение климата — это не только рост температуры. То, что мы наблюдали в 2023 году, — беспрецедентное потепление океана, отступление ледников и потеря антарктического морского льда — вызывает особое беспокойство", - приводятся в документе слова генсекретаря ВМО Селеста Сауло. Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН заявила, что глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть выбросы в атмосферу парниковых газов, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался летом 2023 года.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

https://ria.ru/20240114/el-nino-1921228665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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