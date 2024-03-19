https://ria.ru/20240319/telo-1934334861.html

На насосной станции в новой Москве обнаружили еще одно тело младенца

На насосной станции в новой Москве обнаружили еще одно тело младенца - РИА Новости, 19.03.2024

На насосной станции в новой Москве обнаружили еще одно тело младенца

Еще одно тело новорожденного обнаружили при проведении ремонта на насосной станции в новой Москве, сообщает ГСУСК России по Москве. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T20:18

2024-03-19T20:18

2024-03-19T20:18

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Еще одно тело новорожденного обнаружили при проведении ремонта на насосной станции в новой Москве, сообщает ГСУСК России по Москве. Столичная прокуратура сообщала, что в понедельник на этой же станции уже находили тело новорожденного. "Девятнадцатого марта 2024 года в Новой Москве при проведении работ на насосной стации обнаружено тело младенца ... Восемнадцатого марта 2024 года на указанной станции также было обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что организована доследственная проверка. По данным московской прокуратуры, точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.

https://ria.ru/20240304/devochka-1931110930.html

https://ria.ru/20231215/ekaterinburg-1915974422.html

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