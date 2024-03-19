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На насосной станции в новой Москве обнаружили еще одно тело младенца - РИА Новости, 19.03.2024
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20:18 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/telo-1934334861.html
На насосной станции в новой Москве обнаружили еще одно тело младенца
На насосной станции в новой Москве обнаружили еще одно тело младенца - РИА Новости, 19.03.2024
На насосной станции в новой Москве обнаружили еще одно тело младенца
Еще одно тело новорожденного обнаружили при проведении ремонта на насосной станции в новой Москве, сообщает ГСУСК России по Москве. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T20:18
2024-03-19T20:18
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Еще одно тело новорожденного обнаружили при проведении ремонта на насосной станции в новой Москве, сообщает ГСУСК России по Москве. Столичная прокуратура сообщала, что в понедельник на этой же станции уже находили тело новорожденного. "Девятнадцатого марта 2024 года в Новой Москве при проведении работ на насосной стации обнаружено тело младенца ... Восемнадцатого марта 2024 года на указанной станции также было обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что организована доследственная проверка. По данным московской прокуратуры, точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20240304/devochka-1931110930.html
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происшествия, москва, россия, новая москва
Происшествия, Москва, Россия, Новая Москва
На насосной станции в новой Москве обнаружили еще одно тело младенца

На насосной станции в новой Москве обнаружили еще одно тело новорожденного

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Еще одно тело новорожденного обнаружили при проведении ремонта на насосной станции в новой Москве, сообщает ГСУСК России по Москве.
Столичная прокуратура сообщала, что в понедельник на этой же станции уже находили тело новорожденного.
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«
"Девятнадцатого марта 2024 года в Новой Москве при проведении работ на насосной стации обнаружено тело младенца ... Восемнадцатого марта 2024 года на указанной станции также было обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что организована доследственная проверка.
По данным московской прокуратуры, точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
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