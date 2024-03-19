США поставили Тайваню не все оплаченное оружие, заявили в конгрессе
Конгрессвумен призвала США в полном объеме выполнить поставку оружия на Тайвань
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Член палаты представителей Янг Ким утверждает, что США не до конца передали Тайваню уже оплаченное Тайбэем оружие, призывает американскую администрацию незамедлительно передать его.
"Я была потрясена, когда узнала, что Тайвань закупил... оружие на 21 миллиард долларов, а мы его не поставили... думаю, мы начали некоторые поставки (оружия - ред.), но у нас все еще есть оружие на сумму около 19 миллиардов долларов, за которое заплатил Тайвань. Нам нужно немедленно осуществить эту поставку", - сказала она на мероприятии в Гудзоновском институте (признан в РФ нежелательной организацией).
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.