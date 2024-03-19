https://ria.ru/20240319/tayvan-1934330648.html

США поставили Тайваню не все оплаченное оружие, заявили в конгрессе

США поставили Тайваню не все оплаченное оружие, заявили в конгрессе - РИА Новости, 19.03.2024

США поставили Тайваню не все оплаченное оружие, заявили в конгрессе

Член палаты представителей Янг Ким утверждает, что США не до конца передали Тайваню уже оплаченное Тайбэем оружие, призывает американскую администрацию... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:50

2024-03-19T19:50

2024-03-19T19:50

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Член палаты представителей Янг Ким утверждает, что США не до конца передали Тайваню уже оплаченное Тайбэем оружие, призывает американскую администрацию незамедлительно передать его. "Я была потрясена, когда узнала, что Тайвань закупил... оружие на 21 миллиард долларов, а мы его не поставили... думаю, мы начали некоторые поставки (оружия - ред.), но у нас все еще есть оружие на сумму около 19 миллиардов долларов, за которое заплатил Тайвань. Нам нужно немедленно осуществить эту поставку", - сказала она на мероприятии в Гудзоновском институте (признан в РФ нежелательной организацией). Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html

https://ria.ru/20240228/tayvan-1929900492.html

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сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тайвань, сша, китай