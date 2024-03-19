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"Идти ва-банк". В Германии неожиданно высказались про Taurus на Украине - РИА Новости, 19.03.2024
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10:13 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/taurus-1934163465.html
"Идти ва-банк". В Германии неожиданно высказались про Taurus на Украине
"Идти ва-банк". В Германии неожиданно высказались про Taurus на Украине - РИА Новости, 19.03.2024
"Идти ва-банк". В Германии неожиданно высказались про Taurus на Украине
Германия останется беззащитной, если передаст Украине крылатые ракеты Taurus, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:13
2024-03-19T10:13
украина
в мире
германия
киев
дмитрий киселев
владимир путин
bild
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Германия останется беззащитной, если передаст Украине крылатые ракеты Taurus, пишет немецкое издание Junge Welt.&quot;Правящие партии в настоящее время требуют идти ва-банк в военных вопросах — и не только в отношении Украины, хотя уже это очень плохо, но и в отношении собственной страны&quot;, — говорится в материале.Как указал журналист, если Берлин решит поставить Киеву этот желанный украинцами вид вооружения, то вместе с ним придется отправить и высокотехнологичные IT-системы, предназначенные для использования вместе с дальнобойными ракетами.Поскольку у самой Германии таких систем очень мало, поставка их на Украину оставит европейское государство беззащитным, предупредил автор статьи.На прошлой неделе издание Bild сообщило, что подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых ракет Taurus.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос об утечке разговора высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки на Украину ракет Taurus заявил, что ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя. Также Путин отметил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240319/syrskiy-1934158996.html
https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html
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украина, в мире, германия, киев, дмитрий киселев, владимир путин, bild, европарламент, политика
Украина, В мире, Германия, Киев, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Bild, Европарламент, Политика
"Идти ва-банк". В Германии неожиданно высказались про Taurus на Украине

Junge Welt: Германия останется беззащитной, если передаст Taurus Украине

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Германия останется беззащитной, если передаст Украине крылатые ракеты Taurus, пишет немецкое издание Junge Welt.
«

"Правящие партии в настоящее время требуют идти ва-банк в военных вопросах — и не только в отношении Украины, хотя уже это очень плохо, но и в отношении собственной страны", — говорится в материале.

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Как указал журналист, если Берлин решит поставить Киеву этот желанный украинцами вид вооружения, то вместе с ним придется отправить и высокотехнологичные IT-системы, предназначенные для использования вместе с дальнобойными ракетами.
Поскольку у самой Германии таких систем очень мало, поставка их на Украину оставит европейское государство беззащитным, предупредил автор статьи.
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На прошлой неделе издание Bild сообщило, что подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых ракет Taurus.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос об утечке разговора высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки на Украину ракет Taurus заявил, что ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя. Также Путин отметил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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