https://ria.ru/20240319/tanki-1934344494.html

Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на Украине, пишут СМИ

Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2024

Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на Украине, пишут СМИ

Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте на Украине, пишет украинское издание Kyiv Post. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T21:36

2024-03-19T21:36

2024-03-19T22:12

специальная военная операция на украине

украина

нато

leopard 2

m1 abrams

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте на Украине, пишет украинское издание Kyiv Post."Одна из причин, по которой лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий, <...> заключается в том, что дешевых дронов так много над полем боя, что всякий раз, когда танк ломается вблизи передовой, стаи дронов <...> атакуют", — говорится в публикации со ссылкой на американского офицера Майка Ридмюллера.По словам украинских операторов, британские Challenger 2 слишком тяжелые для того, чтобы передвигаться по украинским мостам или мягкой почве. Более того, у Киева не хватает запчастей для них. Немецкие Leopard 2 весят примерно столько же, сколько и Challenger, а американские Abrams еще тяжелее. По мнению Ридмюллера, Западу следовало бы потратить средства не на танки, а на боеприпасы, дроны, БМП и машины пехоты. Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240319/britaniya-1934331971.html

https://ria.ru/20240316/nato-1933450609.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, нато, leopard 2, m1 abrams