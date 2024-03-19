Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на Украине, пишут СМИ
Kyiv Post: лучшие танки НАТО, поставленные ВСУ, не оправдали ожиданий
© AP Photo / Mindaugas KulbisБоевой танк немецкой армии Leopard 2A6
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте на Украине, пишет украинское издание Kyiv Post.
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"Одна из причин, по которой лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий, <...> заключается в том, что дешевых дронов так много над полем боя, что всякий раз, когда танк ломается вблизи передовой, стаи дронов <...> атакуют", — говорится в публикации со ссылкой на американского офицера Майка Ридмюллера.
По словам украинских операторов, британские Challenger 2 слишком тяжелые для того, чтобы передвигаться по украинским мостам или мягкой почве. Более того, у Киева не хватает запчастей для них. Немецкие Leopard 2 весят примерно столько же, сколько и Challenger, а американские Abrams еще тяжелее.
По мнению Ридмюллера, Западу следовало бы потратить средства не на танки, а на боеприпасы, дроны, БМП и машины пехоты.
Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.