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Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 19.03.2024 (обновлено: 22:12 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/tanki-1934344494.html
Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на Украине, пишут СМИ
Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2024
Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на Украине, пишут СМИ
Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте на Украине, пишет украинское издание Kyiv Post. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T21:36
2024-03-19T22:12
специальная военная операция на украине
украина
нато
leopard 2
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте на Украине, пишет украинское издание Kyiv Post.&quot;Одна из причин, по которой лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий, &lt;...&gt; заключается в том, что дешевых дронов так много над полем боя, что всякий раз, когда танк ломается вблизи передовой, стаи дронов &lt;...&gt; атакуют&quot;, — говорится в публикации со ссылкой на американского офицера Майка Ридмюллера.По словам украинских операторов, британские Challenger 2 слишком тяжелые для того, чтобы передвигаться по украинским мостам или мягкой почве. Более того, у Киева не хватает запчастей для них. Немецкие Leopard 2 весят примерно столько же, сколько и Challenger, а американские Abrams еще тяжелее. По мнению Ридмюллера, Западу следовало бы потратить средства не на танки, а на боеприпасы, дроны, БМП и машины пехоты. Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20240319/britaniya-1934331971.html
https://ria.ru/20240316/nato-1933450609.html
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украина, нато, leopard 2, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Leopard 2, M1 Abrams
Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на Украине, пишут СМИ

Kyiv Post: лучшие танки НАТО, поставленные ВСУ, не оправдали ожиданий

© AP Photo / Mindaugas KulbisБоевой танк немецкой армии Leopard 2A6
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте на Украине, пишет украинское издание Kyiv Post.
«

"Одна из причин, по которой лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий, <...> заключается в том, что дешевых дронов так много над полем боя, что всякий раз, когда танк ломается вблизи передовой, стаи дронов <...> атакуют", — говорится в публикации со ссылкой на американского офицера Майка Ридмюллера.

Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
"Придется". В Британии сделали шокирующее заявление о войсках на Украине
19:59
По словам украинских операторов, британские Challenger 2 слишком тяжелые для того, чтобы передвигаться по украинским мостам или мягкой почве. Более того, у Киева не хватает запчастей для них. Немецкие Leopard 2 весят примерно столько же, сколько и Challenger, а американские Abrams еще тяжелее.
По мнению Ридмюллера, Западу следовало бы потратить средства не на танки, а на боеприпасы, дроны, БМП и машины пехоты.
Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Поражение близко. Стало известно, что НАТО отправила на Украину
16 марта, 11:16
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОLeopard 2M1 Abrams
 
 
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