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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:34

2024-03-19T13:34

2024-03-19T13:49

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям противника и улучшено положение по переднему краю, отметили в ведомстве."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства", - уточнили в Минобороны.

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россия, украина, вооруженные силы украины, сша