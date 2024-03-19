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Российские военные освободили населенный пункт Орловка - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 19.03.2024 (обновлено: 17:20 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/svo-1934222691.html
Российские военные освободили населенный пункт Орловка
Российские военные освободили населенный пункт Орловка - РИА Новости, 19.03.2024
Российские военные освободили населенный пункт Орловка
Российские военные освободили населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:33
2024-03-19T17:20
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Авдеевском направлении подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю&quot;, — сказали в ведомстве.Российские бойцы также отразили шесть контратак штурмовиков трех бригад ВСУ в районах Первомайского, Тоненького и Бердычей в ДНР.Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Помимо этого, при контрбатарейной борьбе российские бойцы поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".Орловка расположена на линии обороны ВСУ между селами Бердычи на севере и Тоненькое на юге, за которые сейчас идут бои. Здесь украинские военные планировали подготовить укрепленный рубеж, чтобы остановить продвижение российских войск после освобождения Авдеевки. Теперь они не смогут реализовать эти планы.В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.В воскресенье бойцы освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области.На территории ДНР российские военные во второй половине февраля освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы республики и существенно обезопасить ее от ударов ВСУ. После этого российские военные продолжили наступление, освободив сразу несколько населенных пунктов в окрестностях Авдеевки.
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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353
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Минобороны об освобождении населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении
Минобороны об освобождении населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские военные освободили населенный пункт Орловка

ВС России взяли под контроль село Орловка на Авдеевском направлении в ДНР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
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"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", — сказали в ведомстве.

© ИнфографикаОсвобожденное село Орловка в Донецкой Народной Республике
Освобожденное село Орловка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Орловка в Донецкой Народной Республике
Российские бойцы также отразили шесть контратак штурмовиков трех бригад ВСУ в районах Первомайского, Тоненького и Бердычей в ДНР.
Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе российские бойцы поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
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Орловка расположена на линии обороны ВСУ между селами Бердычи на севере и Тоненькое на юге, за которые сейчас идут бои. Здесь украинские военные планировали подготовить укрепленный рубеж, чтобы остановить продвижение российских войск после освобождения Авдеевки. Теперь они не смогут реализовать эти планы.
В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.
В воскресенье бойцы освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области.
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На территории ДНР российские военные во второй половине февраля освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы республики и существенно обезопасить ее от ударов ВСУ.
После этого российские военные продолжили наступление, освободив сразу несколько населенных пунктов в окрестностях Авдеевки.
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