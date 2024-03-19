Российские военные освободили населенный пункт Орловка
ВС России взяли под контроль село Орловка на Авдеевском направлении в ДНР
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
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"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", — сказали в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Орловка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Орловка в Донецкой Народной Республике
Российские бойцы также отразили шесть контратак штурмовиков трех бригад ВСУ в районах Первомайского, Тоненького и Бердычей в ДНР.
Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе российские бойцы поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
Орловка расположена на линии обороны ВСУ между селами Бердычи на севере и Тоненькое на юге, за которые сейчас идут бои. Здесь украинские военные планировали подготовить укрепленный рубеж, чтобы остановить продвижение российских войск после освобождения Авдеевки. Теперь они не смогут реализовать эти планы.
В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.
В воскресенье бойцы освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области.
На территории ДНР российские военные во второй половине февраля освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы республики и существенно обезопасить ее от ударов ВСУ.
После этого российские военные продолжили наступление, освободив сразу несколько населенных пунктов в окрестностях Авдеевки.