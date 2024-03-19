https://ria.ru/20240319/svarka-1934135045.html

Россиянам перечислили главные запреты при сварочных работах

Россиянам перечислили главные запреты при сварочных работах - РИА Новости, 19.03.2024

Россиянам перечислили главные запреты при сварочных работах

При проведении сварочных работ баллон с кислородом должен находиться на расстоянии не ближе 10 метров от сварочного аппарата, а само место работы очищено от... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T02:55

2024-03-19T02:55

2024-03-19T02:55

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924545200_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_fad813eb9d79afaa9ec7fdd6ab22c4e6.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. При проведении сварочных работ баллон с кислородом должен находиться на расстоянии не ближе 10 метров от сварочного аппарата, а само место работы очищено от горючих материалов в радиусе не менее пяти метров, предупреждает МЧС России в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. "Кислородный баллон размещают от места сварки на расстояние не ближе 10 метров, место работ очищают от горючих материалов в радиусе не менее 5 метров", - говорится в документе. Отмечается, что для защиты сгораемых конструкций и материалов от воздействия искр и тепла должны устанавливаться защитные экраны из негорючих материалов (металлические или асбошиферные листы). Пол на месте сварки необходимо тщательно очистить от мусора и смочить водой. Все сварочные работы должны быть завершены до начала окраски конструкций. "При проведении огневых работ запрещается: приступать к работе при неисправностях оборудования; проводить работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях; использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей; допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами", - подчеркивается в документе. Спасатели напоминают, что место сварочных работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения - огнетушителями, ведрами с водой, совковой лопатой, а также ящиком с песком. "Необходимо применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в металлическую емкость, устанавливаемую у места сварочных работ", - советует МЧС РФ. После окончания сварочных работ место их проведения и смежные помещения нужно тщательно осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии очагов загорания или тления горючих материалов и конструкций. Особое внимание надо уделить возможному попаданию искр в щели и пустоты перекрытий и перегородок. "Пожары и загорания в местах сварочных работ обнаруживаются через два-три, а иногда четыре часа после их окончания", - подчеркивает ведомство.

https://realty.ria.ru/20231017/gaz-1903247172.html

https://ria.ru/20240130/rybalka-1924261378.html

https://ria.ru/20240314/mchs-1932842213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество