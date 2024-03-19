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Судам под флагом США рекомендовали отключать транспондеры в Красном море - РИА Новости, 19.03.2024
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08:37 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/sudokhodstvo-1934150207.html
Судам под флагом США рекомендовали отключать транспондеры в Красном море
Судам под флагом США рекомендовали отключать транспондеры в Красном море - РИА Новости, 19.03.2024
Судам под флагом США рекомендовали отключать транспондеры в Красном море
Управление торгового флота (MARAD) США рекомендовало судам под американским флагом отключать транспондеры автоматической системы идентификации (AIS) при... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:37
2024-03-19T08:37
в мире
красное море
ансар алла
сша
аденский залив
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Управление торгового флота (MARAD) США рекомендовало судам под американским флагом отключать транспондеры автоматической системы идентификации (AIS) при переходе через южную часть Красного моря, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив из-за угроз, связанных с йеменскими хуситами. Управление сообщает, что это решение принимается на фоне "47 отдельных нападений хуситов на коммерческие суда и один захват судна хуситами" в этих районах с ноября 2023 года. "Коммерческие суда под американским флагом, проходящие через южную часть Красного моря, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив со включенными AIS-транспондерам подвергаются повышенной угрозе нападения со стороны враждебных игроков. Коммерческим судам под флагом США, действующих в этих районах, настоятельно рекомендуется выключить свои AIS-транспондеры за исключением случаев, когда капитаны судов считают, что это поставит под угрозу безопасность судна", - говорится в заявлении на сайте управления. Как отмечается, отключение транспондеров затрудняет возможности для отслеживания и точного нацеливания на судно. Кроме того, судам рекомендовано держаться как можно дальше от береговой линии Йемена без ущерба для безопасности мореплавания. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240315/ataka-1933272021.html
https://ria.ru/20240313/khusity-1932833592.html
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в мире, красное море, ансар алла, сша, аденский залив
В мире, Красное море, Ансар Алла, США, Аденский залив
Судам под флагом США рекомендовали отключать транспондеры в Красном море

Судам под флагом США рекомендовали отключать транспондеры из-за угроз хуситов

© mmy.yeСудно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой "Ансар Алла" в Красном море
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой Ансар Алла в Красном море
© mmy.ye
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой "Ансар Алла" в Красном море. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Управление торгового флота (MARAD) США рекомендовало судам под американским флагом отключать транспондеры автоматической системы идентификации (AIS) при переходе через южную часть Красного моря, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив из-за угроз, связанных с йеменскими хуситами.
Управление сообщает, что это решение принимается на фоне "47 отдельных нападений хуситов на коммерческие суда и один захват судна хуситами" в этих районах с ноября 2023 года.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Хуситы заявили об атаке на три судна США и Израиля
15 марта, 15:52
"Коммерческие суда под американским флагом, проходящие через южную часть Красного моря, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив со включенными AIS-транспондерам подвергаются повышенной угрозе нападения со стороны враждебных игроков. Коммерческим судам под флагом США, действующих в этих районах, настоятельно рекомендуется выключить свои AIS-транспондеры за исключением случаев, когда капитаны судов считают, что это поставит под угрозу безопасность судна", - говорится в заявлении на сайте управления.
Как отмечается, отключение транспондеров затрудняет возможности для отслеживания и точного нацеливания на судно. Кроме того, судам рекомендовано держаться как можно дальше от береговой линии Йемена без ущерба для безопасности мореплавания.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
СМИ: США провели тайные переговоры с Ираном по хуситам
13 марта, 23:14
 
В миреКрасное мореАнсар АллаСШААденский залив
 
 
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