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В Москве осудили мужчину, отморозившего пальцы своему пасынку - РИА Новости, 19.03.2024
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11:55 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/sud-1934193705.html
В Москве осудили мужчину, отморозившего пальцы своему пасынку
В Москве осудили мужчину, отморозившего пальцы своему пасынку - РИА Новости, 19.03.2024
В Москве осудили мужчину, отморозившего пальцы своему пасынку
Зюзинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии мужчину, который удерживал руки своего малолетнего пасынка в снегу до обморожения, что привело к ампутации... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:55
2024-03-19T11:55
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии мужчину, который удерживал руки своего малолетнего пасынка в снегу до обморожения, что привело к ампутации пальцев, сообщили РИА Новости в суде. Согласно материалам дела, осужденный бил ребенка, а затем засунул его руки в сугроб и удерживал, "что привело к обморожению кистей рук, развитию некроза и, как следствие, ампутации четырех пальцев на правой и левой кисти малолетнего потерпевшего". Суд признал его виновным по трем статьям УК РФ: истязание несовершеннолетнего, умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью. "По совокупности преступлений Эргашеву Ф.Ш. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.
https://ria.ru/20240222/obmorozhenie-1928893431.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве осудили мужчину, отморозившего пальцы своему пасынку

Суд приговорил к девяти годам москвича, отморозившего пальцы своему пасынку

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии мужчину, который удерживал руки своего малолетнего пасынка в снегу до обморожения, что привело к ампутации пальцев, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно материалам дела, осужденный бил ребенка, а затем засунул его руки в сугроб и удерживал, "что привело к обморожению кистей рук, развитию некроза и, как следствие, ампутации четырех пальцев на правой и левой кисти малолетнего потерпевшего". Суд признал его виновным по трем статьям УК РФ: истязание несовершеннолетнего, умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью.
«
"По совокупности преступлений Эргашеву Ф.Ш. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.
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