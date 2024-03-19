https://ria.ru/20240319/sud-1934193705.html

В Москве осудили мужчину, отморозившего пальцы своему пасынку

В Москве осудили мужчину, отморозившего пальцы своему пасынку - РИА Новости, 19.03.2024

В Москве осудили мужчину, отморозившего пальцы своему пасынку

Зюзинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии мужчину, который удерживал руки своего малолетнего пасынка в снегу до обморожения, что привело к ампутации... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:55

2024-03-19T11:55

2024-03-19T11:55

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии мужчину, который удерживал руки своего малолетнего пасынка в снегу до обморожения, что привело к ампутации пальцев, сообщили РИА Новости в суде. Согласно материалам дела, осужденный бил ребенка, а затем засунул его руки в сугроб и удерживал, "что привело к обморожению кистей рук, развитию некроза и, как следствие, ампутации четырех пальцев на правой и левой кисти малолетнего потерпевшего". Суд признал его виновным по трем статьям УК РФ: истязание несовершеннолетнего, умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью. "По совокупности преступлений Эргашеву Ф.Ш. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.

https://ria.ru/20240222/obmorozhenie-1928893431.html

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происшествия, москва, россия