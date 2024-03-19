https://ria.ru/20240319/sud-1934187022.html

"Поволжский маньяк" заявил в суде, что все признания дал под давлением

"Поволжский маньяк" заявил в суде, что все признания дал под давлением - РИА Новости, 19.03.2024

"Поволжский маньяк" заявил в суде, что все признания дал под давлением

Обвиняемый в более чем 30 убийствах пожилых женщин в разных регионах России Радик Тагиров заявил, что все признания в преступлениях он дал под давлением и вину... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:32

2024-03-19T11:32

2024-03-19T11:50

республика татарстан (татарстан)

происшествия

ижевск

чебоксары

уфа

жилье

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КАЗАНЬ, 19 мар - РИА Новости. Обвиняемый в более чем 30 убийствах пожилых женщин в разных регионах России Радик Тагиров заявил, что все признания в преступлениях он дал под давлением и вину не признает, передает корреспондент РИА Новости.По данным следствия, "поволжский маньяк" - так его прозвали в СМИ - орудовал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на старушек, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и грабил.Задержали Тагирова в декабре 2020 года. "Поволжский маньяк" во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий. Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем."Признания мои получены исключительно под воздействием и наличием угроз [sic] и являются недозволенными методами расследования", - сказал Тагиров в последнем слове.Обвиняемый в частности утверждает, что в некоторых городах, а именно в Ижевске, Чебоксарах, Кирове, не были проведены все следственные действия, а в Уфе, Иваново, Перми на местах преступлений не было найдено его ДНК.Также, по мнению Тагирова, часть улик не были исследованы должным образом, в некоторых случаях ДНК принадлежало сразу нескольким людям. Следствием, утверждает обвиняемый, не было представлено достоверных данных, подтверждающих его присутствие в определенное время на местах преступлений."Прошу взять во внимание при постановлении приговора… Не судить меня за злодеяния, которых я не совершал", - заключил Тагиров.Приговор будет оглашен 21 марта. Госовинение в ходе прений просило суд назначить Тагирову пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.Тагирову было предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пожилых женщин.

https://ria.ru/20240311/kriminal-1931245916.html

https://ria.ru/20240303/arest-1930838893.html

https://ria.ru/20240229/ssha-1930105286.html

республика татарстан (татарстан)

ижевск

чебоксары

уфа

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республика татарстан (татарстан), происшествия, ижевск, чебоксары, уфа, жилье