https://ria.ru/20240319/sud-1934156947.html

В Москве осудили экс-переводчицу посольства Швейцарии

В Москве осудили экс-переводчицу посольства Швейцарии - РИА Новости, 19.03.2024

В Москве осудили экс-переводчицу посольства Швейцарии

Басманный суд Москвы во вторник назначил четыре года условно бывшей переводчице посольства Швейцарии в Москве Наталье Полуэктовой за многомиллионную аферу со... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:29

2024-03-19T09:29

2024-03-19T10:25

москва

александр добровинский

ив россье

швейцария

россия

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник назначил четыре года условно бывшей переводчице посольства Швейцарии в Москве Наталье Полуэктовой за многомиллионную аферу со страховкой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По данным обвинения, ради компенсаций россиянка представила посольству "несколько сотен поддельных документов" о медицинских процедурах. "Признать Полуэктову Наталью Николаевну виновной, назначить ей четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года", - огласила приговор судья. Дополнительно суд обязал осужденную выплатить посольству 4 миллиона 890 тысяч рублей в счет ущерба.В ходе прений гособвинение запросило для Полуэктовой пять лет колонии общего режима. Адвокат обвиняемой Александр Добровинский настаивал на оправдательном приговоре и называл дело сфабрикованным.Как заявлял защитник РИА Новости, деньги, хищение которых вменяют девушке, принадлежали "некой страховой компании, которая не является государственной" - та не заявляла требований к бывшей переводчице, а посольство, хотя и признано потерпевшей стороной, этими деньгами не владело. В деле, по его мнению, есть и другие нестыковки.Басманный суд Москвы уже приступал к рассмотрению данного уголовного дела, однако весной 2022 года вернул его прокурору - тогда защита Полуэктовой утверждала, что позиция обвинения "была полностью низвергнута". Затем дело вновь поступило в суд для рассмотрения.В швейцарском МИД РИА Новости заявляли, что уголовное дело было возбуждено по инициативе посольства после того, как дипломатическая миссия "вскрыла факты совершенного Полуэктовой мошенничества".По утверждению же защиты, девушка стала жертвой ложных обвинений после того, как попыталась предать гласности историю с предполагаемым сексуальным домогательством бывшего посла Швейцарии в России Ива Россье. МИД Швейцарии назвал эти обвинения клеветой.Источник РИА Новости в правоохранительных органах до этого подтвердил, что Полуэктовой действительно вменяется афера с медицинской страховкой, но не смог уточнить, когда возбудили дело – до или после обвинений в домогательствах.

https://ria.ru/20220825/mid-1812176789.html

https://ria.ru/20230425/vysylki-1867517401.html

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москва, александр добровинский, ив россье, швейцария, россия, происшествия