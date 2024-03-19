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Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок выступит с последним словом - РИА Новости, 19.03.2024
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03:46 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/sud-1934137560.html
Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок выступит с последним словом
Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок выступит с последним словом - РИА Новости, 19.03.2024
Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок выступит с последним словом
Обвиняемый в более чем 30 убийствах пожилых женщин в разных регионах РФ Радик Тагиров во вторник выступит в Верховном суде Татарстана в Казани с последним... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T03:46
2024-03-19T03:46
казань
происшествия
россия
нижнекамск
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КАЗАНЬ, 19 мар - РИА Новости. Обвиняемый в более чем 30 убийствах пожилых женщин в разных регионах РФ Радик Тагиров во вторник выступит в Верховном суде Татарстана в Казани с последним словом, сообщил РИА Новости представитель суда. Тагирову было предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пожилых женщин. Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело в отношении него в октябре 2022 года. "Последнее слово подсудимого Радика Тагирова - 19 марта в 10.00 часов", - сказал собеседник агентства. Госовинение в ходе прений просило суд назначить Тагирову пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима. По данным следствия, преступления обвиняемый совершал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги. Задержали Тагирова в декабре 2020 года. "Поволжский маньяк" во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий. Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.
https://ria.ru/20240311/kriminal-1931245916.html
https://ria.ru/20240303/arest-1930838893.html
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казань, происшествия, россия, нижнекамск
Казань, Происшествия, Россия, Нижнекамск
Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок выступит с последним словом

Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок выступит в суде с последним словом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗадержанный в Татарстане по подозрению в убийствах пожилых женщин Радик Тагиров во время избрания меры пресечения в Советском районном суде в Казани
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах пожилых женщин Радик Тагиров во время избрания меры пресечения в Советском районном суде в Казани - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах пожилых женщин Радик Тагиров во время избрания меры пресечения в Советском районном суде в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 мар - РИА Новости. Обвиняемый в более чем 30 убийствах пожилых женщин в разных регионах РФ Радик Тагиров во вторник выступит в Верховном суде Татарстана в Казани с последним словом, сообщил РИА Новости представитель суда.
Тагирову было предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пожилых женщин. Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело в отношении него в октябре 2022 года.
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"Последнее слово подсудимого Радика Тагирова - 19 марта в 10.00 часов", - сказал собеседник агентства.
Госовинение в ходе прений просило суд назначить Тагирову пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.
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По данным следствия, преступления обвиняемый совершал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги.
Задержали Тагирова в декабре 2020 года. "Поволжский маньяк" во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий. Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.
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