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"Это спасло десятки бойцов". Что придумали для СВО уральские волонтеры

"Это спасло десятки бойцов". Что придумали для СВО уральские волонтеры - РИА Новости, 19.03.2024

"Это спасло десятки бойцов". Что придумали для СВО уральские волонтеры

От шитья носков и балаклав к антидроновым одеялам — активисты из Свердловской области уже третий год помогают жителям Донбасса и солдатам российской армии. За... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:00

2024-03-19T08:00

2024-03-19T08:03

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. От шитья носков и балаклав к антидроновым одеялам — активисты из Свердловской области уже третий год помогают жителям Донбасса и солдатам российской армии. За это время небольшое производство разрослось до промышленных масштабов. О том, какая продукция волонтеров заинтересовала Минобороны, — в материале РИА Новости.Первая партияСейчас на просторах интернета много шокирующих видеозаписей, на которых бегущих или лежащих на земле солдат поражают либо сбросами с коптеров, либо FPV-дронами со взрывчаткой. В современных боевых действиях борьба с беспилотниками стала одной из ключевых задач.Помимо официальных разработчиков, этим занимаются добровольцы-самоучки: изобретают антидроновые глушилки, специальные сети, так называемые пончо-невидимки."Я руководила кружком мастериц-ремесленников "Сысерть мастеровая", — говорит 64-летний волонтер Лариса Мухлынина. — Мы вязали носки и другую одежду для беженцев из Мариуполя и других городов. Дело расширилось после объявления частичной мобилизации".Ее дед воевал в Первую мировую, мать с 14 лет работала на заводе в Великую Отечественную, все дяди побывали на фронте. Разумеется, она не могла остаться в стороне.В сентября 2022-го запустила масштабное производство по пошиву флисовых балаклав. Вскоре вместе с мобилизованными на фронт ушла и первая партия экипировки — около тысячи штук."Никогда не забуду, как расплакалась, когда отправляли первых ребят, — вспоминает пенсионерка. — Один из них крикнул: "Не волнуйтесь, мы скоро вернемся". Пусть я и не знала никого лично, но они все были как родные"."Вышли из окружения"Цех оборудовали в подвале местного ДК. Поскольку Лариса раньше работала замначальника городского отдела культуры, у нее остались неплохие связи в этой сфере. О благотворительной деятельности узнали чиновники и бизнесмены, а управленческие навыки волонтера помогли выстроить грамотное взаимодействие.Переехали в более просторное помещение. На производстве трудились уже 120 человек, среди которых было много медиков и учителей. Приобрели пять высококлассных швейных машинок: могли теперь шить не только носки и балаклавы, но и другую одежду, например, утепленные жилеты и свитеры защитного цвета."Потом местный меценат предложил выпускать антидроновые одеяла-невидимки, — продолжает Лариса. — Мы закупили специализированную ткань "Оксфорд-600D". Мало того что она прочная и водонепроницаемая, так еще и очень долго держит тепло тела. И, как выяснилось, даже способна защитить от осколка".Волонтеры были не знакомы с технологией, поэтому им организовали мастер-класс — помогла семья профессиональных закройщиков из Нижнего Тагила."Они все показали, но мы в итоге разработали собственную схему, — уточняет собеседница РИА Новости. — Шьем в виде пододеяльника, то есть на слой ткани кладем фольгированное спасательное одеяло, а сверху еще один слой ткани. Примерная себестоимость одного изделия — две с половиной тысячи рублей".На первую же партию с фронта получили отзыв. Бойцы выбрались из окружения лишь благодаря защитным одеялам: накрылись ими и ночью вышли, оставшись незамеченными для вражеских дронов с тепловизорами."У нас уже порядка 20 таких отзывов и благодарностей за спасенные жизни, — говорит Мухлынина. — Некоторые даже прислали подтверждающее видео".Плюшевые чебурашкиВолонтерское движение символично назвали "Тепло матери", а его организатор недавно участвовала в международном конгрессе солдатских матерей, где присутствовали и представители Минобороны. Они, по словам Ларисы, очень заинтересовались антидроновым одеялом, попросили несколько образцов. Собираются заключить с волонтерами контракт на более масштабное производство.Всего же на сегодняшний день в зону СВО уральские мастерицы отправили около трех тысяч защитных изделий. И спрос на них растет."Мы работаем непосредственно с бойцами, их семьями и волонтерами, — добавляет Лариса. — Через них и передаем всю продукцию — есть несколько ребят, которые отвозят гуманитарную помощь прямо на передовую. И не только в зону СВО, но и на границу, в Белгородскую область".Также уральцы стали шить бойцам мягкие игрушки в виде чебурашек."Такие вроде бы незначительные подарки очень поднимают ребятам настроение, — поясняет Мухлынина. — Они лепят их на форму, вешают на рюкзаки, бронежилеты, автоматы и другую экипировку".Благодарность вернувшиеся с фронта бойцы выражают волонтерам лично. Несут цветы, сладости."Для меня главное, что ребята живы и здоровы, — подчеркивает Лариса. — Кто-то не может сдержать слез. Я понимаю, это очень смелые и крепкие мужики, но даже им иногда хочется вновь почувствовать себя ребенком в руках простой русской женщины. Ведь мы для них настоящая опора".Тем временем работа в мастерской кипит и набирает обороты. На днях в зону СВО ушла очередная партия — более сотни спасительных накидок.

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

общество, сысерть, донецк, мариуполь