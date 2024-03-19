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Спасатели из Кузбасса вылетят на помощь горнякам в Амурскую область - РИА Новости, 19.03.2024
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Амурская область
Амурская область
 
22:46 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/spasateli-1934351949.html
Спасатели из Кузбасса вылетят на помощь горнякам в Амурскую область
Спасатели из Кузбасса вылетят на помощь горнякам в Амурскую область - РИА Новости, 19.03.2024
Спасатели из Кузбасса вылетят на помощь горнякам в Амурскую область
Спасатели из Кузбасса готовятся к вылету на помощь горнякам в Амурскую область, где произошел обвал горных пород на руднике "Пионер", сообщил в своем... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:46
2024-03-19T22:46
амурская область
происшествия
кемеровская область
амурская область
новокузнецк
сергей цивилев
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 19 мар – РИА Новости. Спасатели из Кузбасса готовятся к вылету на помощь горнякам в Амурскую область, где произошел обвал горных пород на руднике "Пионер", сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. "Я нахожусь на постоянной связи с коллегой, губернатором Амурской области Василием Орловым. По его словам, ситуация в шахте сложная, постоянно идет подпитка водой. На руднике уже работают более 100 спасателей. Кузбассовцы тоже готовы помочь, ведь у нас большой опыт в ликвидации таких чрезвычайных ситуаций. В Новокузнецке готовится к вылету борт МЧС, всего 25 человек — водолазы, горно-спасательный отряд и специалисты Распадской угольной компании. С собой они берут необходимое оборудование", - написал Цивилев. "Хочу поблагодарить губернатора Кузбасса Цивилева Сергея Евгеньевича, мы с ним с утра связались. У Кузбасса колоссальный опыт ликвидации таких чрезвычайных ситуаций, поэтому они тоже дали ряд предложений, как можно помочь горнякам", – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. Из-за обрушения породы на руднике "Пионер", входящего в группу "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК), в Зейском округе под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. На месте работают горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, выдвинулись и спасатели из Приморского края, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса. В Амурской области введён региональный режим ЧС.
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происшествия, кемеровская область, амурская область, новокузнецк, сергей цивилев, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), распадская угольная компания, уральская горно-металлургическая компания
Амурская область, Происшествия, Кемеровская область, Амурская область, Новокузнецк, Сергей Цивилев, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Распадская угольная компания, Уральская горно-металлургическая компания

Спасатели из Кузбасса вылетят на помощь горнякам в Амурскую область

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 19 мар – РИА Новости. Спасатели из Кузбасса готовятся к вылету на помощь горнякам в Амурскую область, где произошел обвал горных пород на руднике "Пионер", сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
«
"Я нахожусь на постоянной связи с коллегой, губернатором Амурской области Василием Орловым. По его словам, ситуация в шахте сложная, постоянно идет подпитка водой. На руднике уже работают более 100 спасателей. Кузбассовцы тоже готовы помочь, ведь у нас большой опыт в ликвидации таких чрезвычайных ситуаций. В Новокузнецке готовится к вылету борт МЧС, всего 25 человек — водолазы, горно-спасательный отряд и специалисты Распадской угольной компании. С собой они берут необходимое оборудование", - написал Цивилев.
«
"Хочу поблагодарить губернатора Кузбасса Цивилева Сергея Евгеньевича, мы с ним с утра связались. У Кузбасса колоссальный опыт ликвидации таких чрезвычайных ситуаций, поэтому они тоже дали ряд предложений, как можно помочь горнякам", – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.
Из-за обрушения породы на руднике "Пионер", входящего в группу "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК), в Зейском округе под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. На месте работают горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, выдвинулись и спасатели из Приморского края, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса. В Амурской области введён региональный режим ЧС.
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Амурская областьПроисшествияКемеровская областьАмурская областьНовокузнецкСергей ЦивилевВасилий Орлов (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Распадская угольная компанияУральская горно-металлургическая компания
 
 
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