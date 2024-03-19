https://ria.ru/20240319/sochi-1934150365.html

Минтранс рассказал, почему пока рано вводить режим открытого неба в Сочи

Минтранс рассказал, почему пока рано вводить режим открытого неба в Сочи - РИА Новости, 19.03.2024

Минтранс рассказал, почему пока рано вводить режим открытого неба в Сочи

Минтранс РФ считает, что режим "открытого неба" в аэропорту Сочи вводить рано – это может негативно повлиять на транспортную доступность этого направления для... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:38

2024-03-19T08:38

2024-03-19T09:41

сочи

россия

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минтранс РФ считает, что режим "открытого неба" в аэропорту Сочи вводить рано – это может негативно повлиять на транспортную доступность этого направления для россиян, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Международный аэропорт Сочи попросил Минтранс ввести у себя частичный режим "открытого неба" для развития трансферных перевозок в третьи страны и увеличения въездного турпотока из иностранных государств, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Аэропорт Сочи действительно запросил для себя "открытое небо" и пятую свободу воздуха с ограничениями. Это важный элемент для развития трансферных перевозок через аэропорт Сочи в третьи страны, а также один из инструментов для развития въездного туристического потока и привлечения иностранных граждан в курортную столицу России и на все Черноморское побережье", - сказала собеседница агентства.Она пояснила, что иностранным компаниям подобное решение даст возможность совершать перелеты через аэропорт Сочи в третьи страны, среди них преимущество отдается дружественным России государствам – СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки."Введение режима "открытого неба" может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан, в связи с чем считаем рассмотрение данного вопроса преждевременным", - прокомментировал представитель Минтранса.Несмотря на важность развития авиасообщения с иностранными государствами, безусловным приоритетом является развитие внутреннего туризма, подчеркнул он. "Аэропорт Сочи является крупным хабом юга России, по сути обеспечивающим прием всех пассажиров, у которых южные направления пользуются спросом", - заключил представитель министерства.Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году. Воздушная гавань находится под управлением оператора кубанских аэропортов России "Аэродинамика". С 2022 года выполняет роль главного южного международного авиахаба России.На текущий момент из аэропорта Сочи выполняются рейсы в 14 стран по 19 направлениям: Турция (Стамбул, Анталья), Армения (Ереван), Узбекистан (Ташкент, Наманган, Самарканд, Фергана), ОАЭ (Дубай), Израиль (Тель-Авив), Египет (Шарм-Эль-Шейх, Хургада), Грузия (Тбилиси), Азербайджан (Баку), Сербия (Белград), Таджикистан (Душанбе), Белоруссия (Минск), Казахстан (Алма-Ата), Таиланд (Пхукет), Киргизия (Ош). К летнему сезону планируется запуск прямых рейсов в Бишкек и Актау.

https://ria.ru/20240301/delo-1930413949.html

https://ria.ru/20240316/avia-1933262268.html

https://ria.ru/20240311/passazhirka-1932389096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, россия, экономика