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В Красноярском крае бродячая собака покусала ребенка

В Красноярском крае бродячая собака покусала ребенка - РИА Новости, 19.03.2024

В Красноярском крае бродячая собака покусала ребенка

Бродячая собака напала на десятилетнего мальчика и искусала ему лицо возле школы в селе Филимоново Красноярского края, сообщает ГСУСК региона. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:06

2024-03-19T08:06

2024-03-19T08:06

происшествия

красноярский край

россия

канский район

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КРАСНОЯРСК, 19 мар - РИА Новости. Бродячая собака напала на десятилетнего мальчика и искусала ему лицо возле школы в селе Филимоново Красноярского края, сообщает ГСУСК региона. По его данным, инцидент произошел днем 18 марта, когда ребенок после уроков вышел с территории учебного заведения и пошел домой. "Примерно в 15 метрах от ограждения школы на мальчика напала бродячая собака, в результате чего ребенок получил телесные повреждения в виде укушенных ран в области правого глаза. Мальчика доставили в Красноярскую краевую офтальмологическую клиническую больницу имени профессора П.Г. Макарова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе следствия будет дана правовая оценка работе должностных лиц администрации Канского района и ответственных лиц за отлов и содержание безнадзорных животных.

https://ria.ru/20240317/sobaki-1933587106.html

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россия

канский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, россия, канский район