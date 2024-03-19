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В Красноярском крае бродячая собака покусала ребенка - РИА Новости, 19.03.2024
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08:06 19.03.2024
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В Красноярском крае бродячая собака покусала ребенка
В Красноярском крае бродячая собака покусала ребенка - РИА Новости, 19.03.2024
В Красноярском крае бродячая собака покусала ребенка
Бродячая собака напала на десятилетнего мальчика и искусала ему лицо возле школы в селе Филимоново Красноярского края, сообщает ГСУСК региона. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:06
2024-03-19T08:06
происшествия
красноярский край
россия
канский район
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КРАСНОЯРСК, 19 мар - РИА Новости. Бродячая собака напала на десятилетнего мальчика и искусала ему лицо возле школы в селе Филимоново Красноярского края, сообщает ГСУСК региона. По его данным, инцидент произошел днем 18 марта, когда ребенок после уроков вышел с территории учебного заведения и пошел домой. "Примерно в 15 метрах от ограждения школы на мальчика напала бродячая собака, в результате чего ребенок получил телесные повреждения в виде укушенных ран в области правого глаза. Мальчика доставили в Красноярскую краевую офтальмологическую клиническую больницу имени профессора П.Г. Макарова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе следствия будет дана правовая оценка работе должностных лиц администрации Канского района и ответственных лиц за отлов и содержание безнадзорных животных.
https://ria.ru/20240317/sobaki-1933587106.html
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происшествия, красноярский край, россия, канский район
Происшествия, Красноярский край, Россия, Канский район
В Красноярском крае бродячая собака покусала ребенка

В Красноярском крае бродячая собака искусала лицо ребенку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 19 мар - РИА Новости. Бродячая собака напала на десятилетнего мальчика и искусала ему лицо возле школы в селе Филимоново Красноярского края, сообщает ГСУСК региона.
По его данным, инцидент произошел днем 18 марта, когда ребенок после уроков вышел с территории учебного заведения и пошел домой.
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"Примерно в 15 метрах от ограждения школы на мальчика напала бродячая собака, в результате чего ребенок получил телесные повреждения в виде укушенных ран в области правого глаза. Мальчика доставили в Красноярскую краевую офтальмологическую клиническую больницу имени профессора П.Г. Макарова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе следствия будет дана правовая оценка работе должностных лиц администрации Канского района и ответственных лиц за отлов и содержание безнадзорных животных.
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