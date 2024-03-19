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В Раде рассказали, когда будет одобрено снижение призывного возраста - РИА Новости, 19.03.2024
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19:36 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/snizhenie-1934328441.html
В Раде рассказали, когда будет одобрено снижение призывного возраста
В Раде рассказали, когда будет одобрено снижение призывного возраста - РИА Новости, 19.03.2024
В Раде рассказали, когда будет одобрено снижение призывного возраста
Снижение призывного возраста на Украине предрешено, Верховная рада примет соответствующее решение к концу марта, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T19:36
2024-03-19T19:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
юлия тимошенко
верховная рада украины
партия "батькивщина"
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Снижение призывного возраста на Украине предрешено, Верховная рада примет соответствующее решение к концу марта, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на депутата Рады Инну Совсун. "Совсун считает, что снижение возраста призывников - дело решенное и, что парламент "добьется его к концу марта", - говорится в сообщении телеканала. Депутат добавила, что сейчас в Раде больше всего обсуждают возможность гарантировать ротацию военнослужащих раз в полгода и ограничить срок военной службы 36 месяцами. По словам Совсун, депутаты хотят сделать демобилизацию по окончании этого срока "автоматической" и не зависящей от решения верховного главнокомандующего. Подобная мера может привести к массовому оттоку опытных украинских военных в марте 2025 года, отмечает телеканал. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
https://ria.ru/20240319/ssha-1934324854.html
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в мире, украина, юлия тимошенко, верховная рада украины, партия "батькивщина"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Верховная Рада Украины, Партия "Батькивщина"
В Раде рассказали, когда будет одобрено снижение призывного возраста

Депутат Рады: снижение призывного возраста на Украине одобрят к концу марта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Снижение призывного возраста на Украине предрешено, Верховная рада примет соответствующее решение к концу марта, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на депутата Рады Инну Совсун.
«
"Совсун считает, что снижение возраста призывников - дело решенное и, что парламент "добьется его к концу марта", - говорится в сообщении телеканала.
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Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Депутат добавила, что сейчас в Раде больше всего обсуждают возможность гарантировать ротацию военнослужащих раз в полгода и ограничить срок военной службы 36 месяцами. По словам Совсун, депутаты хотят сделать демобилизацию по окончании этого срока "автоматической" и не зависящей от решения верховного главнокомандующего.
Подобная мера может привести к массовому оттоку опытных украинских военных в марте 2025 года, отмечает телеканал.
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
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Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
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