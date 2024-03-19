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Над Белгородской областью сбили снаряды Vampire - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 19.03.2024 (обновлено: 11:20 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/snaryady-1934174395.html
Над Белгородской областью сбили снаряды Vampire
Над Белгородской областью сбили снаряды Vampire - РИА Новости, 19.03.2024
Над Белгородской областью сбили снаряды Vampire
Средства ПВО сбили над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир" чешского производства, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:58
2024-03-19T11:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Средства ПВО сбили над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир" чешского производства, сообщили в Минобороны."Девятнадцатого марта около 10:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — сказали в ведомстве.Украина с прошлой недели стала ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области.Погибли уже более 15 человек, свыше 80 мирных жителей пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240319/vertolet-1934141738.html
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили снаряды Vampire

Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО RM-70 Vampire

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Средства ПВО сбили над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир" чешского производства, сообщили в Минобороны.
"Девятнадцатого марта около 10:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — сказали в ведомстве.
Расчет ЗРК Бук-М1 сбил ударный украинский вертолет на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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05:38
Украина с прошлой недели стала ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области.
Погибли уже более 15 человек, свыше 80 мирных жителей пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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