https://ria.ru/20240319/snaryady-1934174395.html

Над Белгородской областью сбили снаряды Vampire

Над Белгородской областью сбили снаряды Vampire - РИА Новости, 19.03.2024

Над Белгородской областью сбили снаряды Vampire

Средства ПВО сбили над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир" чешского производства, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:58

2024-03-19T10:58

2024-03-19T11:20

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Средства ПВО сбили над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир" чешского производства, сообщили в Минобороны."Девятнадцатого марта около 10:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — сказали в ведомстве.Украина с прошлой недели стала ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области.Погибли уже более 15 человек, свыше 80 мирных жителей пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240319/vertolet-1934141738.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность