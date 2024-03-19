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Главы СК России и ГП Азербайджана договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 20.03.2024
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20:30 19.03.2024 (обновлено: 08:39 20.03.2024)
https://ria.ru/20240319/sledkom-1934381184.html
Главы СК России и ГП Азербайджана договорились о сотрудничестве
Главы СК России и ГП Азербайджана договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 20.03.2024
Главы СК России и ГП Азербайджана договорились о сотрудничестве
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Камран Алиев подписали программу сотрудничества на 2024-2026 годы, сообщается в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T20:30
2024-03-20T08:39
россия
азербайджан
баку
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Камран Алиев подписали программу сотрудничества на 2024-2026 годы, сообщается в Telegram-канале российского Следственного комитета. "Председатель СК России Александр Бастрыкин посетил Баку в целях проведения двусторонней рабочей встречи с генеральным прокурором Азербайджанской республики Камраном Алиевым, а также подписания Программы сотрудничества между СК России и ГП Азербайджанской республики на 2024-2026 годы", - говорится в сообщении. По данным СК, в приветственном слове Бастрыкин отметил, что встреча с генпрокурором Азербайджана позволит скоординировать позиции по актуальным вопросам взаимодействия и обменяться оценками ситуации в правоохранительной сфере двух стран.
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азербайджан
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россия, азербайджан, баку, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Азербайджан, Баку, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Главы СК России и ГП Азербайджана договорились о сотрудничестве

Главы СК РФ и ГП Азербайджана подписали программу сотрудничества на 2024-2026 г

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Камран Алиев подписали программу сотрудничества на 2024-2026 годы, сообщается в Telegram-канале российского Следственного комитета.
«
"Председатель СК России Александр Бастрыкин посетил Баку в целях проведения двусторонней рабочей встречи с генеральным прокурором Азербайджанской республики Камраном Алиевым, а также подписания Программы сотрудничества между СК России и ГП Азербайджанской республики на 2024-2026 годы", - говорится в сообщении.
По данным СК, в приветственном слове Бастрыкин отметил, что встреча с генпрокурором Азербайджана позволит скоординировать позиции по актуальным вопросам взаимодействия и обменяться оценками ситуации в правоохранительной сфере двух стран.
 
РоссияАзербайджанБакуАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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