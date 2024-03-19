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Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море - РИА Новости, 19.03.2024
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14:10 19.03.2024 (обновлено: 14:30 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/sily-1934235136.html
Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море
Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море - РИА Новости, 19.03.2024
Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море
Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ России заявил, что необходимо наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:10
2024-03-19T14:30
черное море
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ России заявил, что необходимо наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп и делать это не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях."Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего, разумеется, это касается сегодня Черного моря", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20240309/krym-1931979223.html
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черное море, владимир путин, безопасность
Черное море, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море

Путин: надо наращивать боеготовность пограничных сил, прежде всего в Черном море

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ России заявил, что необходимо наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп и делать это не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях.
"Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего, разумеется, это касается сегодня Черного моря", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
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Черное мореВладимир ПутинБезопасность
 
 
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