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Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море
Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море - РИА Новости, 19.03.2024
Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море
Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ России заявил, что необходимо наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:10
2024-03-19T14:10
2024-03-19T14:30
черное море
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ России заявил, что необходимо наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп и делать это не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях."Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего, разумеется, это касается сегодня Черного моря", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20240309/krym-1931979223.html
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, владимир путин, безопасность
Черное море, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море
Путин: надо наращивать боеготовность пограничных сил, прежде всего в Черном море