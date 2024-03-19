https://ria.ru/20240319/sily-1934235136.html

Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море

Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море - РИА Новости, 19.03.2024

Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ России заявил, что необходимо наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:10

2024-03-19T14:10

2024-03-19T14:30

черное море

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ России заявил, что необходимо наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп и делать это не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях."Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего, разумеется, это касается сегодня Черного моря", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20240309/krym-1931979223.html

черное море

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, владимир путин, безопасность