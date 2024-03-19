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ГД во втором чтении приняла проект, ужесточающий штрафы за спам-звонки - РИА Новости, 19.03.2024
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14:48 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/shtraf-1934245716.html
ГД во втором чтении приняла проект, ужесточающий штрафы за спам-звонки
ГД во втором чтении приняла проект, ужесточающий штрафы за спам-звонки - РИА Новости, 19.03.2024
ГД во втором чтении приняла проект, ужесточающий штрафы за спам-звонки
Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:48
2024-03-19T14:48
экономика
госдума рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости. Третье чтение запланировано на 20 марта. Сейчас за нарушение закона о рекламе для рекламодателей, производителей или распространителей рекламы, за исключением ряда случаев, установлены штрафы: для граждан в размере 2-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 4-20 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-500 тысяч рублей. Законопроект вводит более высокие штрафы за несоблюдение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Для граждан штрафы составят от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, вводится ответственность микрофинансовых организаций (МФО) за рекламу займов с нарушением требований части 3 статьи 28 закона "О рекламе". Согласно этим требованиям, реклама услуг, связанных с предоставлением, пользованием и погашением кредита или займа, содержащая информацию о процентных ставках, должна содержать и диапазоны значений полной стоимости кредита или займа. Причем информация о полной стоимости должна указываться шрифтом не меньше того, которым указаны процентные ставки. Штраф за нарушение этих требований для МФО составит от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей, а для их должностных лиц - от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Аналогичная ответственность вводится и для кредитных организаций за неправомерную рекламу кредитов и займов вместо действующей на данный момент. В настоящее время за рекламу услуг по предоставлению кредита или займа, содержащую хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее, штраф для кредитных организаций составляет от 300 тысяч до 800 тысяч рублей, а для их должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Предполагается, что закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20240102/spamm-1919434935.html
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экономика, госдума рф, россия
Экономика, Госдума РФ, Россия
ГД во втором чтении приняла проект, ужесточающий штрафы за спам-звонки

Госдума во втором чтении приняла проект, ужесточающий штрафы за спам по телефону

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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости. Третье чтение запланировано на 20 марта.
Сейчас за нарушение закона о рекламе для рекламодателей, производителей или распространителей рекламы, за исключением ряда случаев, установлены штрафы: для граждан в размере 2-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 4-20 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-500 тысяч рублей.
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Законопроект вводит более высокие штрафы за несоблюдение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Для граждан штрафы составят от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Кроме того, вводится ответственность микрофинансовых организаций (МФО) за рекламу займов с нарушением требований части 3 статьи 28 закона "О рекламе".
Согласно этим требованиям, реклама услуг, связанных с предоставлением, пользованием и погашением кредита или займа, содержащая информацию о процентных ставках, должна содержать и диапазоны значений полной стоимости кредита или займа. Причем информация о полной стоимости должна указываться шрифтом не меньше того, которым указаны процентные ставки.
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Штраф за нарушение этих требований для МФО составит от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей, а для их должностных лиц - от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Аналогичная ответственность вводится и для кредитных организаций за неправомерную рекламу кредитов и займов вместо действующей на данный момент.
В настоящее время за рекламу услуг по предоставлению кредита или займа, содержащую хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее, штраф для кредитных организаций составляет от 300 тысяч до 800 тысяч рублей, а для их должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
Предполагается, что закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
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