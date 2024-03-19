https://ria.ru/20240319/sholts-1934331134.html

"Этого достаточно". Шольц прервал молчание по ракетам Taurus для Украины

"Этого достаточно". Шольц прервал молчание по ракетам Taurus для Украины - РИА Новости, 19.03.2024

"Этого достаточно". Шольц прервал молчание по ракетам Taurus для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц сравнил дебаты с требованиями о поставках ракет Taurus Киеву с детскими испытаниями на смелость, когда, прыгнув с высоты, можно... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:54

2024-03-19T19:54

2024-03-19T23:15

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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сравнил дебаты с требованиями о поставках ракет Taurus Киеву с детскими испытаниями на смелость, когда, прыгнув с высоты, можно переломать себе обе ноги. "Да, есть люди, которые ведут себя очень неосмотрительно, и мы знакомы с такими с детства. Это те, кто кричит тому, кто забрался на вершину дерева: "Давай, прыгай", - сказал Шольц в подкасте для издания Zeit в контексте требований поставить ракеты Taurus Киеву. По словам канцлера, такие люди "вечно крутятся вокруг" и утверждают, что нежелание прыгать с дерева является признаком страха и нерешительности. "Однако я считаю, что так можно скорее сломать себе ноги, и поэтому правильно будет спуститься вниз. Уже достаточно того, что вы умеете взбираться", - добавил он. Шольц заявил ранее, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240319/sdpg-1934134523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, олаф шольц, германия, украина, taurus