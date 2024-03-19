https://ria.ru/20240319/sholts-1934249531.html

Шольц заявил, что ждет "правильного момента", чтобы поговорить с Путиным

Шольц заявил, что ждет "правильного момента", чтобы поговорить с Путиным - РИА Новости, 19.03.2024

Шольц заявил, что ждет "правильного момента", чтобы поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во вторник, что он, так же как и президент Франции Эммануэль Макрон, ждет "правильного момента", чтобы поговорить с президентом... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:00

2024-03-19T15:00

2024-03-19T15:07

россия

украина

киев

олаф шольц

владимир путин

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во вторник, что он, так же как и президент Франции Эммануэль Макрон, ждет "правильного момента", чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным. "Прямые переговоры (с Путиным - ред.) были более года назад. То же самое и у других, кто активно с ним разговаривал: в частности, Эммануэля Макрона. Мы оба сказали, что сделаем это вновь, но для этого нужен правильный момент", - сказал Шольц на конференции Europe 2024 в Берлине. По его словам, Запад должен послать России четкий сигнал, что он готов поддерживать Киев сколько потребуется. В этом случае, по мнению Шольца, станет возможным достижение справедливого мира, который не будет навязан Украине Россией. Путин ранее заявил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта. Москва также неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240318/zakharova-1934087240.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933889973.html

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

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россия, украина, киев, олаф шольц, владимир путин, нато, эммануэль макрон