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Фальков объяснил, какие передовые инженерные школы надо создавать в вузах - РИА Новости, 19.03.2024
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Наука
 
07:29 19.03.2024 (обновлено: 09:13 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/shkoly-1934146262.html
Фальков объяснил, какие передовые инженерные школы надо создавать в вузах
Фальков объяснил, какие передовые инженерные школы надо создавать в вузах - РИА Новости, 19.03.2024
Фальков объяснил, какие передовые инженерные школы надо создавать в вузах
Новые передовые инженерные школы в российских вузах надо создавать для разных отраслей экономики и социальной сферы - например, по таким направлениям, как... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T07:29
2024-03-19T09:13
наука
россия
валерий фальков
общество
владимир путин
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университетская наука
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Новые передовые инженерные школы в российских вузах надо создавать для разных отраслей экономики и социальной сферы - например, по таким направлениям, как искусственный интеллект, малотоннажная химия, медицина, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки. Его ключевая цель — подготовить высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить технологический суверенитет России. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля предложил масштабировать проект "Передовые инженерные школы". Речь идет о запуске к уже отобранным 50 инженерным школам еще 50. &quot;Что касается следующих 50 инженерных школ, мы очень бы хотели, чтобы они были созданы в разных отраслях экономики и социальной сферы, выполняли функцию совершенствования образования в интересах отраслевых направлений — медицинского, педагогического, сельскохозяйственного, и так далее&quot;, — сказал Фальков.По его словам, вторая задача стоит в области науки и технологий. "Каждая такая школа должна не просто давать образование студенту, она призвана решать конкретные, практические задачи. Например, в инженерной школе, ребята под руководством наставников из технологической компании работают над совершенствованием и нанесением специальных покрытий на лопатки авиационных двигателей. Это сложная деятельность, требующая особого инженерного искусства. Кстати, сейчас у нас несколько школ этим занимаются. Мы считаем, что по модели инженерных школ можем в других отраслях создать аналогичные школы", — отметил министр. Не исключено, что где-нибудь будет создана специализированная школа в области искусственного интеллекта, считает Фальков. "Вполне возможно, что где-то будет создана школа по малотоннажной химии. У нас есть школа, которая уже сегодня работает в сельском хозяйстве на базе Воронежского аграрного университета", — добавил Фальков. "Можно подумать над созданием передовой школы, связанной с медициной. Кстати, у нас уже сегодня в передовых инженерных школах участвуют три медицинских университета: Сеченовский университет, исследовательский медицинский университет имени Пирогова и Самарский государственный медицинский университет, которые готовят инженеров для медицинской сферы", — отметил министр.
https://ria.ru/20231226/obrazovanie-1918067898.html
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россия, валерий фальков, общество, владимир путин, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Россия, Валерий Фальков, Общество, Владимир Путин, Навигатор абитуриента, Университетская наука
Фальков объяснил, какие передовые инженерные школы надо создавать в вузах

Фальков: инженерные школы надо создавать для разных отраслей и социальной сферы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Новые передовые инженерные школы в российских вузах надо создавать для разных отраслей экономики и социальной сферы - например, по таким направлениям, как искусственный интеллект, малотоннажная химия, медицина, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки. Его ключевая цель — подготовить высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить технологический суверенитет России.
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Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля предложил масштабировать проект "Передовые инженерные школы". Речь идет о запуске к уже отобранным 50 инженерным школам еще 50.
«

"Что касается следующих 50 инженерных школ, мы очень бы хотели, чтобы они были созданы в разных отраслях экономики и социальной сферы, выполняли функцию совершенствования образования в интересах отраслевых направлений — медицинского, педагогического, сельскохозяйственного, и так далее", — сказал Фальков.

По его словам, вторая задача стоит в области науки и технологий.
"Каждая такая школа должна не просто давать образование студенту, она призвана решать конкретные, практические задачи. Например, в инженерной школе, ребята под руководством наставников из технологической компании работают над совершенствованием и нанесением специальных покрытий на лопатки авиационных двигателей. Это сложная деятельность, требующая особого инженерного искусства. Кстати, сейчас у нас несколько школ этим занимаются. Мы считаем, что по модели инженерных школ можем в других отраслях создать аналогичные школы", — отметил министр.
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Не исключено, что где-нибудь будет создана специализированная школа в области искусственного интеллекта, считает Фальков. "Вполне возможно, что где-то будет создана школа по малотоннажной химии. У нас есть школа, которая уже сегодня работает в сельском хозяйстве на базе Воронежского аграрного университета", — добавил Фальков.
"Можно подумать над созданием передовой школы, связанной с медициной. Кстати, у нас уже сегодня в передовых инженерных школах участвуют три медицинских университета: Сеченовский университет, исследовательский медицинский университет имени Пирогова и Самарский государственный медицинский университет, которые готовят инженеров для медицинской сферы", — отметил министр.
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