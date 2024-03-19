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В Заполярье подросток за сто рублей согласился стать мишенью для пистолета
В Заполярье подросток за сто рублей согласился стать мишенью для пистолета - РИА Новости, 19.03.2024
В Заполярье подросток за сто рублей согласился стать мишенью для пистолета
Следователи в Мурманской области проверяют сообщения СМИ о том, что один подросток в Кандалакшском районе предложил другому за 100 рублей проверить на себе... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T20:32
2024-03-19T20:32
2024-03-19T20:44
мурманская область
россия
кандалакшский район
происшествия
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МУРМАНСК, 19 мар – РИА Новости. Следователи в Мурманской области проверяют сообщения СМИ о том, что один подросток в Кандалакшском районе предложил другому за 100 рублей проверить на себе действие пневматического пистолета, согласившийся в результате выстрела получил легкие повреждения, сообщили в региональном СУСК РФ. Сообщается, что во вторник в помещении лыжной базы Терского района 14-летний школьник предлагал одноклассникам испытать на себе действие пневматического пистолета. За то, чтобы стать мишенью, инициатор предлагал за 100 рублей. "После чего выстрелил в одного из давшего согласие 14-летнего мальчика, причинив ему незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей, изучают личности подростков, назначена судебно-медицинская экспертиза по определению степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшему.
https://ria.ru/20240207/podrostok-1925852026.html
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мурманская область, россия, кандалакшский район, происшествия
Мурманская область, Россия, Кандалакшский район, Происшествия
В Заполярье подросток за сто рублей согласился стать мишенью для пистолета
В Заполярье подросток за 100 рублей стал мишенью для пневматического пистолета