https://ria.ru/20240319/shkolnik-1934336774.html

В Заполярье подросток за сто рублей согласился стать мишенью для пистолета

В Заполярье подросток за сто рублей согласился стать мишенью для пистолета - РИА Новости, 19.03.2024

В Заполярье подросток за сто рублей согласился стать мишенью для пистолета

Следователи в Мурманской области проверяют сообщения СМИ о том, что один подросток в Кандалакшском районе предложил другому за 100 рублей проверить на себе... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T20:32

2024-03-19T20:32

2024-03-19T20:44

мурманская область

россия

кандалакшский район

происшествия

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МУРМАНСК, 19 мар – РИА Новости. Следователи в Мурманской области проверяют сообщения СМИ о том, что один подросток в Кандалакшском районе предложил другому за 100 рублей проверить на себе действие пневматического пистолета, согласившийся в результате выстрела получил легкие повреждения, сообщили в региональном СУСК РФ. Сообщается, что во вторник в помещении лыжной базы Терского района 14-летний школьник предлагал одноклассникам испытать на себе действие пневматического пистолета. За то, чтобы стать мишенью, инициатор предлагал за 100 рублей. "После чего выстрелил в одного из давшего согласие 14-летнего мальчика, причинив ему незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей, изучают личности подростков, назначена судебно-медицинская экспертиза по определению степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшему.

https://ria.ru/20240207/podrostok-1925852026.html

мурманская область

россия

кандалакшский район

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мурманская область, россия, кандалакшский район, происшествия