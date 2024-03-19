https://ria.ru/20240319/shakhta-1934139333.html

На руднике "Пионер" в Приамурье после обрушения расчищают уклон

На руднике "Пионер" в Приамурье после обрушения расчищают уклон - РИА Новости, 19.03.2024

На руднике "Пионер" в Приамурье после обрушения расчищают уклон

На шахте в Амурской области, где после обрушения под завалами находятся 13 человек, идёт расчистка уклона, восстанавливают связь с горняками, сообщила глава... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T04:44

2024-03-19T04:44

2024-03-19T09:21

россия

хабаровский край

происшествия

амурская область

василий орлов (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934154931_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_614ae5a0c9c1e51d742bbc6fc867aaab.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар – РИА Новости. На шахте в Амурской области, где после обрушения под завалами находятся 13 человек, идёт расчистка уклона, восстанавливают связь с горняками, сообщила глава Зейского округа Илона Сысолятина. Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа. Ранее в компании "Покровский рудник" сообщили РИА Новости, что под завалами находятся 13 человек. "Ведутся спасательные работы по расчистке транспортного уклона и восстановлению связи. На месте обвала пород задействованы 25 специалистов МЧС и 4 единицы техники. Сотрудники ведомства оснащены специальным оборудованием и снаряжением. Также работу продолжает оперативная группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона", - написала Сысолятина в своем Telegram-канале. Дополнительно из Хабаровского края в Амурскую область следует вертолет Ми-8 с 13 спасателями МЧС России, также на место происшествия направлены горноспасатели МЧС России из Приморского края. "Ситуация на особом контроле. Все силы мобилизованы для спасения людей", - добавила она. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа. Губернатор Приамурья Василий Орлов взял инцидент на шахте под личный контроль.

https://ria.ru/20240318/obrushenie-1934105123.html

https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927130786.html

https://ria.ru/20240125/prokuratura-1923446869.html

россия

хабаровский край

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, хабаровский край, происшествия, амурская область, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, чп на руднике "пионер" в амурской области