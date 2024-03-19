https://ria.ru/20240319/shakhta-1934139333.html
На руднике "Пионер" в Приамурье после обрушения расчищают уклон
На руднике "Пионер" в Приамурье после обрушения расчищают уклон - РИА Новости, 19.03.2024
На руднике "Пионер" в Приамурье после обрушения расчищают уклон
На шахте в Амурской области, где после обрушения под завалами находятся 13 человек, идёт расчистка уклона, восстанавливают связь с горняками, сообщила глава... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T04:44
2024-03-19T04:44
2024-03-19T09:21
россия
хабаровский край
происшествия
амурская область
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар – РИА Новости. На шахте в Амурской области, где после обрушения под завалами находятся 13 человек, идёт расчистка уклона, восстанавливают связь с горняками, сообщила глава Зейского округа Илона Сысолятина. Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа. Ранее в компании "Покровский рудник" сообщили РИА Новости, что под завалами находятся 13 человек. "Ведутся спасательные работы по расчистке транспортного уклона и восстановлению связи. На месте обвала пород задействованы 25 специалистов МЧС и 4 единицы техники. Сотрудники ведомства оснащены специальным оборудованием и снаряжением. Также работу продолжает оперативная группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона", - написала Сысолятина в своем Telegram-канале. Дополнительно из Хабаровского края в Амурскую область следует вертолет Ми-8 с 13 спасателями МЧС России, также на место происшествия направлены горноспасатели МЧС России из Приморского края. "Ситуация на особом контроле. Все силы мобилизованы для спасения людей", - добавила она. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа. Губернатор Приамурья Василий Орлов взял инцидент на шахте под личный контроль.
https://ria.ru/20240318/obrushenie-1934105123.html
https://ria.ru/20240213/turtsiya-1927130786.html
https://ria.ru/20240125/prokuratura-1923446869.html
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россия, хабаровский край, происшествия, амурская область, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, чп на руднике "пионер" в амурской области
Россия, Хабаровский край, Происшествия, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
На руднике "Пионер" в Приамурье после обрушения расчищают уклон
В Приамурье сообщили о расчистке уклона на шахте, где произошел обвал породы