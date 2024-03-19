https://ria.ru/20240319/servis-1934218992.html

Новый сервис "Здоровье Онлайн" запустили в Подмосковье

Новый сервис "Здоровье Онлайн" запустили в Подмосковье - РИА Новости, 19.03.2024

Новый сервис "Здоровье Онлайн" запустили в Подмосковье

На единой цифровой платформе здравоохранения Московской области начал работу новый сервис "Здоровье Онлайн", сообщает пресс-служба регионального министерства... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:40

2024-03-19T13:40

2024-03-19T13:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

технологии

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На единой цифровой платформе здравоохранения Московской области начал работу новый сервис "Здоровье Онлайн", сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи. Сейчас жителям Подмосковья доступно 23 электронных медицинских сервиса, которые посетили уже 73 миллиона раз. "Важно, чтобы медицинская помощь была доступная и качественная. В Московской области решить эту задачу помогают электронные сервисы. Благодаря им все данные о здоровье жителей региона аккумулируются в едином цифровом пространстве и доступны онлайн как врачам, так и пациентам", – цитирует пресс-служба министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежду Куртяник. Единая цифровая платформа здравоохранения – это совместный проект подмосковных Мингоса и Минздрава. Она объединяет все региональные медицинские онлайн-сервисы. Теперь на платформе появился новый сервис "Здоровье Онлайн", который позволяет своевременно диагностировать различные заболевания на ранних стадиях и поддерживать здоровый образ жизни. В нем можно вести дневник здоровья, получать анализ внесенных показателей, рекомендации по питанию и активности, важные уведомления и другую полезную информацию. Кроме того, к личному кабинету можно подключить родных и близких для совместного мониторинга самочувствия.

https://ria.ru/20240315/granty-1933335851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), технологии