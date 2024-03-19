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Новый сервис "Здоровье Онлайн" запустили в Подмосковье - РИА Новости, 19.03.2024
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Новости Подмосковья
 
13:40 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/servis-1934218992.html
Новый сервис "Здоровье Онлайн" запустили в Подмосковье
Новый сервис "Здоровье Онлайн" запустили в Подмосковье - РИА Новости, 19.03.2024
Новый сервис "Здоровье Онлайн" запустили в Подмосковье
На единой цифровой платформе здравоохранения Московской области начал работу новый сервис "Здоровье Онлайн", сообщает пресс-служба регионального министерства... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:40
2024-03-19T13:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
технологии
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На единой цифровой платформе здравоохранения Московской области начал работу новый сервис "Здоровье Онлайн", сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи. Сейчас жителям Подмосковья доступно 23 электронных медицинских сервиса, которые посетили уже 73 миллиона раз. "Важно, чтобы медицинская помощь была доступная и качественная. В Московской области решить эту задачу помогают электронные сервисы. Благодаря им все данные о здоровье жителей региона аккумулируются в едином цифровом пространстве и доступны онлайн как врачам, так и пациентам", – цитирует пресс-служба министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежду Куртяник. Единая цифровая платформа здравоохранения – это совместный проект подмосковных Мингоса и Минздрава. Она объединяет все региональные медицинские онлайн-сервисы. Теперь на платформе появился новый сервис "Здоровье Онлайн", который позволяет своевременно диагностировать различные заболевания на ранних стадиях и поддерживать здоровый образ жизни. В нем можно вести дневник здоровья, получать анализ внесенных показателей, рекомендации по питанию и активности, важные уведомления и другую полезную информацию. Кроме того, к личному кабинету можно подключить родных и близких для совместного мониторинга самочувствия.
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московская область (подмосковье), технологии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Технологии

Новый сервис "Здоровье Онлайн" запустили в Подмосковье

© iStock.com / Everyday better to do everything you loveВрача работает за ноутбуком
Врача работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© iStock.com / Everyday better to do everything you love
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На единой цифровой платформе здравоохранения Московской области начал работу новый сервис "Здоровье Онлайн", сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Сейчас жителям Подмосковья доступно 23 электронных медицинских сервиса, которые посетили уже 73 миллиона раз.
"Важно, чтобы медицинская помощь была доступная и качественная. В Московской области решить эту задачу помогают электронные сервисы. Благодаря им все данные о здоровье жителей региона аккумулируются в едином цифровом пространстве и доступны онлайн как врачам, так и пациентам", – цитирует пресс-служба министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежду Куртяник.
Единая цифровая платформа здравоохранения – это совместный проект подмосковных Мингоса и Минздрава. Она объединяет все региональные медицинские онлайн-сервисы.
Теперь на платформе появился новый сервис "Здоровье Онлайн", который позволяет своевременно диагностировать различные заболевания на ранних стадиях и поддерживать здоровый образ жизни. В нем можно вести дневник здоровья, получать анализ внесенных показателей, рекомендации по питанию и активности, важные уведомления и другую полезную информацию. Кроме того, к личному кабинету можно подключить родных и близких для совместного мониторинга самочувствия.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Технологии
 
 
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