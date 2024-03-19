Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий: Россия должна снова стать страной многодетных семей - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 19.03.2024 (обновлено: 10:32 20.03.2024)
https://ria.ru/20240319/semya-1934356741.html
Слуцкий: Россия должна снова стать страной многодетных семей
Слуцкий: Россия должна снова стать страной многодетных семей - РИА Новости, 20.03.2024
Слуцкий: Россия должна снова стать страной многодетных семей
Россия должна снова стать страной многодетных семей, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:38
2024-03-20T10:32
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934393250_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_ba93e648a4448cc6fa9f7a55a583bb47.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия должна снова стать страной многодетных семей, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций. "Очень важно решить демографическую задачу. Какой бы сложной она ни была, мы должны снова стать страной многодетных семей, о чем я говорил и вчера. И первый шаг – это восстановление ясельных групп для деток от трех месяцев до полутора лет, чтобы молодые мамы совмещали материнство с профессиональной карьерой", - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20240319/ministerstvo-1934356627.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934393250_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_8f39312f2ab6d274bc01306398395c6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ЛДПР
Слуцкий: Россия должна снова стать страной многодетных семей

Слуцкий: Россия должна снова стать страной многодетных семей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия должна снова стать страной многодетных семей, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций.
"Очень важно решить демографическую задачу. Какой бы сложной она ни была, мы должны снова стать страной многодетных семей, о чем я говорил и вчера. И первый шаг – это восстановление ясельных групп для деток от трех месяцев до полутора лет, чтобы молодые мамы совмещали материнство с профессиональной карьерой", - сказал Слуцкий.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Миронов предложил Путину создать в составе кабмина министерство демографии
Вчера, 23:36
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала