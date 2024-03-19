https://ria.ru/20240319/semya-1934356741.html

Слуцкий: Россия должна снова стать страной многодетных семей

Слуцкий: Россия должна снова стать страной многодетных семей - РИА Новости, 20.03.2024

Слуцкий: Россия должна снова стать страной многодетных семей

Россия должна снова стать страной многодетных семей, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-19T23:38

2024-03-19T23:38

2024-03-20T10:32

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

лдпр

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия должна снова стать страной многодетных семей, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций. "Очень важно решить демографическую задачу. Какой бы сложной она ни была, мы должны снова стать страной многодетных семей, о чем я говорил и вчера. И первый шаг – это восстановление ясельных групп для деток от трех месяцев до полутора лет, чтобы молодые мамы совмещали материнство с профессиональной карьерой", - сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20240319/ministerstvo-1934356627.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр