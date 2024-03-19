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Цикл семинаров для социального бизнеса стартует 20 марта в Приморье - РИА Новости, 19.03.2024
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14:04 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/seminary-1934228932.html
Цикл семинаров для социального бизнеса стартует 20 марта в Приморье
Цикл семинаров для социального бизнеса стартует 20 марта в Приморье - РИА Новости, 19.03.2024
Цикл семинаров для социального бизнеса стартует 20 марта в Приморье
Для социальных предпринимателей, работающих в Приморском крае, 20 марта стартует цикл семинаров, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:04
2024-03-19T14:04
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Для социальных предпринимателей, работающих в Приморском крае, 20 марта стартует цикл семинаров, сообщает пресс-служба регионального правительства. Принять участие в мероприятиях также могут бизнесмены, желающие войти в реестр таких предпринимателей. Зарегистрироваться для участия можно на сайте центра "Мой бизнес" Приморского края. Цикл начнется 20 марта с лекции "Социальное предпринимательство: возможности для бизнеса". Экспертом выступит руководитель Центра инноваций социальной сферы Приморья Юлия Ермакова. Она расскажет, что такое социальный бизнес и как вступить в реестр социальных предприятий, а также объяснит, какие меры поддержки можно получить и как они помогут проекту развиваться. 21 марта пройдет семинар "Актуальные вопросы вступления в реестр поставщиков социальных услуг". Это мероприятие будет актуально бизнесу, уже имеющему статус социального. Экспертом выступит начальник отдела организации социального обслуживания населения министерства труда и социальной политики Приморского края Ольга Якунина. Завершит цикл мероприятий нетворкинг для действующих социальных предпринимателей "Социальный speed dating", который пройдет 22 марта. Участники встречи обсудят вопросы поддержки социального бизнеса в Приморье и направления развития этой сферы на 2024 год. Участники смогут рассказать, какие меры поддержки или тематики образовательных мероприятий им необходимы для лучшего ведения своего бизнеса. Узнать о получении статуса социального предприятия предприниматели могут в Центре инноваций социальной сферы Приморского края по телефону: 8-800-555-09-33 (добавочный 125, 161, 117, 119).
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приморский край, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Приморский край, Твой бизнес – новости

Цикл семинаров для социального бизнеса стартует 20 марта в Приморье

© iStock.com / shironosovСеминар по бизнесу
Семинар по бизнесу - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© iStock.com / shironosov
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Для социальных предпринимателей, работающих в Приморском крае, 20 марта стартует цикл семинаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Принять участие в мероприятиях также могут бизнесмены, желающие войти в реестр таких предпринимателей. Зарегистрироваться для участия можно на сайте центра "Мой бизнес" Приморского края.
Цикл начнется 20 марта с лекции "Социальное предпринимательство: возможности для бизнеса". Экспертом выступит руководитель Центра инноваций социальной сферы Приморья Юлия Ермакова. Она расскажет, что такое социальный бизнес и как вступить в реестр социальных предприятий, а также объяснит, какие меры поддержки можно получить и как они помогут проекту развиваться.
21 марта пройдет семинар "Актуальные вопросы вступления в реестр поставщиков социальных услуг". Это мероприятие будет актуально бизнесу, уже имеющему статус социального. Экспертом выступит начальник отдела организации социального обслуживания населения министерства труда и социальной политики Приморского края Ольга Якунина.
Завершит цикл мероприятий нетворкинг для действующих социальных предпринимателей "Социальный speed dating", который пройдет 22 марта. Участники встречи обсудят вопросы поддержки социального бизнеса в Приморье и направления развития этой сферы на 2024 год. Участники смогут рассказать, какие меры поддержки или тематики образовательных мероприятий им необходимы для лучшего ведения своего бизнеса.
Узнать о получении статуса социального предприятия предприниматели могут в Центре инноваций социальной сферы Приморского края по телефону: 8-800-555-09-33 (добавочный 125, 161, 117, 119).
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