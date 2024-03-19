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Неожиданная причина. Партия Шольца выросла в рейтинге - РИА Новости, 19.03.2024
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02:45 19.03.2024 (обновлено: 05:29 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/sdpg-1934134523.html
Неожиданная причина. Партия Шольца выросла в рейтинге
Неожиданная причина. Партия Шольца выросла в рейтинге - РИА Новости, 19.03.2024
Неожиданная причина. Партия Шольца выросла в рейтинге
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и "Альтернатива для Германии" выросли в рейтинге политических сил ФРГ, свидетельствуют... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T02:45
2024-03-19T05:29
в мире
германия
украина
великобритания
олаф шольц
хдс/хсс
социал-демократическая партия германии
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и "Альтернатива для Германии" выросли в рейтинге политических сил ФРГ, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Insa по заказу газеты Bild.Поддержка СДПГ увеличилась на полтора процента, достигнув показателя в 16% (третье место), рейтинг АдГ вырос до 19,5% (второе место), прибавив один процент. При этом лидирующий в опросах блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) потерял полтора процента поддержки избирателей, получая 29,5%, впервые за несколько месяцев его рейтинг опустился ниже 30%.Bild указывает, что обе партии используют мирную риторику в отношении конфликта на Украине и не поддерживают передачу ей ракет Taurus. Как отметил глава Insa Герман Бинкерт, СДПГ и АдГ, терявшие поддержку в последние недели, вновь начали наращивать рейтинги."Говоря об АдГ и СДПГ, выигрывают две партии, которые решительно выступают против поставок крылатых ракет (Taurus)", — указал он.Опрос проводился с 15 по 18 марта, в нем приняли участие две тысячи человек.Ранее бундестаг вновь проголосовал против выдвинутого уже во второй раз блоком ХДС/ХСС проекта резолюции с требованием к правительству Германии начать поставки Украине Taurus. Ларс Клингбайль, сопредседатель СДПГ, также выступил против инициативы Великобритании о передаче Лондону Taurus, чтобы тот смог увеличить поставки Киеву своих ракет Storm Shadow.Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз отверг возможность поставки Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
https://ria.ru/20240316/rassledovanie-1933579014.html
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в мире, германия, украина, великобритания, олаф шольц, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Украина, Великобритания, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии, Альтернатива для Германии (партия)
Неожиданная причина. Партия Шольца выросла в рейтинге

Bild: рейтинг партии Шольца вырос благодаря отказу ФРГ поставлять Taurus Киеву

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и "Альтернатива для Германии" выросли в рейтинге политических сил ФРГ, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Insa по заказу газеты Bild.
Поддержка СДПГ увеличилась на полтора процента, достигнув показателя в 16% (третье место), рейтинг АдГ вырос до 19,5% (второе место), прибавив один процент. При этом лидирующий в опросах блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) потерял полтора процента поддержки избирателей, получая 29,5%, впервые за несколько месяцев его рейтинг опустился ниже 30%.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Шольц одобрил расследование новой утечки информации относительно Taurus
16 марта, 23:38
Bild указывает, что обе партии используют мирную риторику в отношении конфликта на Украине и не поддерживают передачу ей ракет Taurus. Как отметил глава Insa Герман Бинкерт, СДПГ и АдГ, терявшие поддержку в последние недели, вновь начали наращивать рейтинги.
"Говоря об АдГ и СДПГ, выигрывают две партии, которые решительно выступают против поставок крылатых ракет (Taurus)", — указал он.
Опрос проводился с 15 по 18 марта, в нем приняли участие две тысячи человек.
Ранее бундестаг вновь проголосовал против выдвинутого уже во второй раз блоком ХДС/ХСС проекта резолюции с требованием к правительству Германии начать поставки Украине Taurus. Ларс Клингбайль, сопредседатель СДПГ, также выступил против инициативы Великобритании о передаче Лондону Taurus, чтобы тот смог увеличить поставки Киеву своих ракет Storm Shadow.
Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз отверг возможность поставки Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Применение ракет ФРГ по России равно объявлению войны, заявила Вагенкнехт
16 марта, 17:01
 
В миреГерманияУкраинаВеликобританияОлаф ШольцХДС/ХСССоциал-демократическая партия ГерманииАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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