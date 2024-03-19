https://ria.ru/20240319/satanist-1934199989.html

В Подмосковье задержали сатаниста и нациста по подозрению в педофилии

В Подмосковье задержали сатаниста и нациста по подозрению в педофилии - РИА Новости, 19.03.2024

В Подмосковье задержали сатаниста и нациста по подозрению в педофилии

Правоохранительные органы задержали в подмосковном Красногорске сатаниста, сторонника нацистской идеологии, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:14

2024-03-19T12:14

2024-03-19T13:44

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в подмосковном Красногорске сатаниста, сторонника нацистской идеологии, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Семен Ч., 1990 г.р., на протяжении года совершал действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. При этом указанное лицо посредством принадлежащих ему страниц во "ВКонтакте" в различных группах публиковало материалы на тему неоязычества, сатанизма и дьяволопоклонничества. Он называл Гитлера героем новой религии и призывал радикально уничтожать чиновников, устроить революцию для установления власти сатанистов и последующего порабощения человечества", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по данным оперативников, чтобы самоутвердиться среди своих, мужчина нападал на случайных людей: среди пострадавших, например, продавщица магазина и прохожий возле подъезда. Тех, кто как-то обижал его в сети, сатанист разыскивал при помощи запрещенного сервиса "Глаз бога" и потом грозил расправой. На полученных РИА Новости фото и видео (опубликованы в телеграм-канале) виден момент задержания подозреваемого в квартире: на его теле множество нацистских и сатанинских татуировок. Кроме того, на видеокадрах зафиксированы моменты нападения на женщину на улице и на мужчину у подъезда, при этом у нападавшего на руках – те же самые наколки. В настоящее время, по словам источника, мужчина задержан по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 131 (изнасилование несовершеннолетней) и части 3 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) УК РФ. Эпизоды с нападениями на людей также проверяются на предмет квалификации по УК РФ.

https://ria.ru/20240227/prigovor-1929792445.html

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, московская область (подмосковье), красногорск