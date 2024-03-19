https://ria.ru/20240319/sanktsii-1934322669.html

Норвегия ввела новый пакет санкций против России

Норвегия ввела новый пакет санкций против России - РИА Новости, 19.03.2024

Норвегия ввела новый пакет санкций против России

Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России, который соответствует двенадцатому и тринадцатому пакетам санкций ЕС, но с некоторыми изменениями,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:13

2024-03-19T19:13

2024-03-19T19:13

россия

норвегия

евросоюз

экономика

эспен барт эйде

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России, который соответствует двенадцатому и тринадцатому пакетам санкций ЕС, но с некоторыми изменениями, сообщает министерство иностранных дел королевства. "Норвегия присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС против России с некоторыми национальными изменениями", - говорится в заявлении ведомства. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что целями двенадцатого и тринадцатого пакетов санкций ЕС являются введение дальнейших запретов на импорт и экспорт в отношении РФ, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек. Как отмечается, новые санкции вступают в силу 19 марта. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, норвегия, евросоюз, экономика, эспен барт эйде, санкции в отношении россии