Рейтинг@Mail.ru
Норвегия ввела новый пакет санкций против России - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/sanktsii-1934322669.html
Норвегия ввела новый пакет санкций против России
Норвегия ввела новый пакет санкций против России - РИА Новости, 19.03.2024
Норвегия ввела новый пакет санкций против России
Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России, который соответствует двенадцатому и тринадцатому пакетам санкций ЕС, но с некоторыми изменениями,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T19:13
2024-03-19T19:13
россия
норвегия
евросоюз
экономика
эспен барт эйде
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575981463_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_05660c04db1132ba54c68e7e420eaebf.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России, который соответствует двенадцатому и тринадцатому пакетам санкций ЕС, но с некоторыми изменениями, сообщает министерство иностранных дел королевства. "Норвегия присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС против России с некоторыми национальными изменениями", - говорится в заявлении ведомства. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что целями двенадцатого и тринадцатого пакетов санкций ЕС являются введение дальнейших запретов на импорт и экспорт в отношении РФ, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек. Как отмечается, новые санкции вступают в силу 19 марта. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575981463_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_40ed41215fba5d84c597b5ec0eb836fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, норвегия, евросоюз, экономика, эспен барт эйде, санкции в отношении россии
Россия, Норвегия, Евросоюз, Экономика, Эспен Барт Эйде, Санкции в отношении России
Норвегия ввела новый пакет санкций против России

Норвегия ввела пакет санкций против России, отличающийся от мер Евросоюза

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкОсло
Осло - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Норвегия ввела новый пакет санкций в отношении России, который соответствует двенадцатому и тринадцатому пакетам санкций ЕС, но с некоторыми изменениями, сообщает министерство иностранных дел королевства.
"Норвегия присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС против России с некоторыми национальными изменениями", - говорится в заявлении ведомства.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что целями двенадцатого и тринадцатого пакетов санкций ЕС являются введение дальнейших запретов на импорт и экспорт в отношении РФ, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек. Как отмечается, новые санкции вступают в силу 19 марта.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Ради высшей цели: Европа роет себе могилу, чтобы уничтожить Россию
2 февраля, 08:00
 
РоссияНорвегияЕвросоюзЭкономикаЭспен Барт ЭйдеСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала