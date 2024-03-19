https://ria.ru/20240319/samakatchiki-1934127666.html

Раскрыто, как власти готовятся ухудшить жизнь самокатчикам

Раскрыто, как власти готовятся ухудшить жизнь самокатчикам - РИА Новости, 19.03.2024

Раскрыто, как власти готовятся ухудшить жизнь самокатчикам

Ужесточение штрафов за нарушение ПДД пользователями электросамокатов и других СИМ не сработает без видеоконтроля, рассказала агентству "Прайм" руководитель... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T02:17

2024-03-19T02:17

2024-03-19T11:15

общество

гибдд мвд рф

самокаты

электросамокат

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ужесточение штрафов за нарушение ПДД пользователями электросамокатов и других СИМ не сработает без видеоконтроля, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики разрешения дорожных споров юридической компании "Шаги" Анна Канноева.Готовящееся введение в КоАПП штрафов за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) грозит ростом штрафов для нарушителей. За оставление самокатчиком места ДТП или передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, могут оштрафовать на 1000-1500 рублей. За прием спиртного или наркотиков, выявленного после ДТП или в ходе остановки сотрудником полиции накажут штрафом в размере 30 тысяч рублей.С одной стороны, это несколько дисциплинирует водителей СИМ, но с другой — без должного контроля и пресечения нарушений вряд ли улучшит дорожную ситуацию. "Сложность в затруднительности выявления и пресечения подобных нарушений из-за отсутствия порядка регистрации СИМ по аналогии с транспортными средствами и мотоциклами", — указала юрист.По ее словам, сейчас это зона ответственности сотрудников ГИБДД, однако для совершенствования контроля необходимо выявление нарушений камерами видеофиксации. Кроме того, пока не прописан порядок регистрации СИМ, как автомобилей и мотоциклов.

https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html

https://ria.ru/20230828/samokat-1892788092.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, гибдд мвд рф, самокаты, электросамокат