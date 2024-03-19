Раскрыто, как власти готовятся ухудшить жизнь самокатчикам
Юрист Канноева: для наказания самокатчиков за нарушение ПДД нужна видеофиксация
Люди катаются вдвоем на электросамокате. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ужесточение штрафов за нарушение ПДД пользователями электросамокатов и других СИМ не сработает без видеоконтроля, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики разрешения дорожных споров юридической компании "Шаги" Анна Канноева.
Готовящееся введение в КоАПП штрафов за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) грозит ростом штрафов для нарушителей. За оставление самокатчиком места ДТП или передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, могут оштрафовать на 1000-1500 рублей. За прием спиртного или наркотиков, выявленного после ДТП или в ходе остановки сотрудником полиции накажут штрафом в размере 30 тысяч рублей.
С одной стороны, это несколько дисциплинирует водителей СИМ, но с другой — без должного контроля и пресечения нарушений вряд ли улучшит дорожную ситуацию. "Сложность в затруднительности выявления и пресечения подобных нарушений из-за отсутствия порядка регистрации СИМ по аналогии с транспортными средствами и мотоциклами", — указала юрист.
По ее словам, сейчас это зона ответственности сотрудников ГИБДД, однако для совершенствования контроля необходимо выявление нарушений камерами видеофиксации. Кроме того, пока не прописан порядок регистрации СИМ, как автомобилей и мотоциклов.