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Раскрыто, как власти готовятся ухудшить жизнь самокатчикам - РИА Новости, 19.03.2024
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02:17 19.03.2024 (обновлено: 11:15 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/samakatchiki-1934127666.html
Раскрыто, как власти готовятся ухудшить жизнь самокатчикам
Раскрыто, как власти готовятся ухудшить жизнь самокатчикам - РИА Новости, 19.03.2024
Раскрыто, как власти готовятся ухудшить жизнь самокатчикам
Ужесточение штрафов за нарушение ПДД пользователями электросамокатов и других СИМ не сработает без видеоконтроля, рассказала агентству "Прайм" руководитель... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T02:17
2024-03-19T11:15
общество
гибдд мвд рф
самокаты
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ужесточение штрафов за нарушение ПДД пользователями электросамокатов и других СИМ не сработает без видеоконтроля, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики разрешения дорожных споров юридической компании "Шаги" Анна Канноева.Готовящееся введение в КоАПП штрафов за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) грозит ростом штрафов для нарушителей. За оставление самокатчиком места ДТП или передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, могут оштрафовать на 1000-1500 рублей. За прием спиртного или наркотиков, выявленного после ДТП или в ходе остановки сотрудником полиции накажут штрафом в размере 30 тысяч рублей.С одной стороны, это несколько дисциплинирует водителей СИМ, но с другой — без должного контроля и пресечения нарушений вряд ли улучшит дорожную ситуацию. "Сложность в затруднительности выявления и пресечения подобных нарушений из-за отсутствия порядка регистрации СИМ по аналогии с транспортными средствами и мотоциклами", — указала юрист.По ее словам, сейчас это зона ответственности сотрудников ГИБДД, однако для совершенствования контроля необходимо выявление нарушений камерами видеофиксации. Кроме того, пока не прописан порядок регистрации СИМ, как автомобилей и мотоциклов.
https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html
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общество, гибдд мвд рф, самокаты, электросамокат
Общество, ГИБДД МВД РФ, Самокаты, электросамокат
Раскрыто, как власти готовятся ухудшить жизнь самокатчикам

Юрист Канноева: для наказания самокатчиков за нарушение ПДД нужна видеофиксация

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди катаются вдвоем на электросамокате
Люди катаются вдвоем на электросамокате - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди катаются вдвоем на электросамокате. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ужесточение штрафов за нарушение ПДД пользователями электросамокатов и других СИМ не сработает без видеоконтроля, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики разрешения дорожных споров юридической компании "Шаги" Анна Канноева.
Готовящееся введение в КоАПП штрафов за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) грозит ростом штрафов для нарушителей. За оставление самокатчиком места ДТП или передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, могут оштрафовать на 1000-1500 рублей. За прием спиртного или наркотиков, выявленного после ДТП или в ходе остановки сотрудником полиции накажут штрафом в размере 30 тысяч рублей.
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С одной стороны, это несколько дисциплинирует водителей СИМ, но с другой — без должного контроля и пресечения нарушений вряд ли улучшит дорожную ситуацию. "Сложность в затруднительности выявления и пресечения подобных нарушений из-за отсутствия порядка регистрации СИМ по аналогии с транспортными средствами и мотоциклами", — указала юрист.
По ее словам, сейчас это зона ответственности сотрудников ГИБДД, однако для совершенствования контроля необходимо выявление нарушений камерами видеофиксации. Кроме того, пока не прописан порядок регистрации СИМ, как автомобилей и мотоциклов.
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ОбществоГИБДД МВД РФСамокатыэлектросамокат
 
 
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