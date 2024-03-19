https://ria.ru/20240319/rybolovstvo-1934151238.html

Росрыболовство пересмотрит международные рыболовные соглашения

Росрыболовство пересмотрит международные рыболовные соглашения - РИА Новости, 19.03.2024

Росрыболовство пересмотрит международные рыболовные соглашения

Росрыболовство совместно с Госдумой и Советом Федерации проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить среди них... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:48

2024-03-19T08:48

2024-03-19T08:48

экономика

россия

великобритания

баренцево море

илья шестаков

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Росрыболовство совместно с Госдумой и Советом Федерации проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить среди них невыгодные, заявил глава ведомства Илья Шестаков. Как уточняет РБК, идею анализа межправительственных соглашений в области рыбного хозяйства выдвинула в начале марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Я абсолютно согласен с Валентиной Ивановной. Конечно же, ревизию необходимо проводить. Если говорить в области рыболовства, мы обязательно такую ревизию, конечно, проведем... Здесь надо рассматривать в комплексе все эти соглашения. И, безусловно, мы их посмотрим и проанализируем вместе и с Советом Федерации, и с Государственной Думой", - сообщил Шестаков в интервью телеканалу РБК. Глава ведомства подчеркнул, что вопрос выгоды таких соглашений - сложный и их нужно рассматривать в комплексе. Он поясняет, что "у нас нет соглашения, где мы просто разрешаем странам заходить к нам в экономзону и ловить у нас рыбу". При этом есть обменные соглашения, где РФ разрешает заходить к свою в экономзону, но при этом имеет право зайти в экономзону этого государства для вылова, а также соглашения, в рамках которых Россия предоставляет право промысла в обмен на денежную компенсацию. В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Шестаков полагает, что это соглашение для России не имело никакого значения и было больше направлено на возможности для английского флота.

https://ria.ru/20230121/peregovory-1846456174.html

https://ria.ru/20221004/rybolovstvo-1821401487.html

россия

великобритания

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, великобритания, баренцево море, илья шестаков, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)