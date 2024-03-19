https://ria.ru/20240319/rybolovstvo-1934151238.html
Росрыболовство пересмотрит международные рыболовные соглашения
Росрыболовство пересмотрит международные рыболовные соглашения - РИА Новости, 19.03.2024
Росрыболовство пересмотрит международные рыболовные соглашения
Росрыболовство совместно с Госдумой и Советом Федерации проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить среди них... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:48
2024-03-19T08:48
2024-03-19T08:48
экономика
россия
великобритания
баренцево море
илья шестаков
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Росрыболовство совместно с Госдумой и Советом Федерации проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить среди них невыгодные, заявил глава ведомства Илья Шестаков. Как уточняет РБК, идею анализа межправительственных соглашений в области рыбного хозяйства выдвинула в начале марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Я абсолютно согласен с Валентиной Ивановной. Конечно же, ревизию необходимо проводить. Если говорить в области рыболовства, мы обязательно такую ревизию, конечно, проведем... Здесь надо рассматривать в комплексе все эти соглашения. И, безусловно, мы их посмотрим и проанализируем вместе и с Советом Федерации, и с Государственной Думой", - сообщил Шестаков в интервью телеканалу РБК. Глава ведомства подчеркнул, что вопрос выгоды таких соглашений - сложный и их нужно рассматривать в комплексе. Он поясняет, что "у нас нет соглашения, где мы просто разрешаем странам заходить к нам в экономзону и ловить у нас рыбу". При этом есть обменные соглашения, где РФ разрешает заходить к свою в экономзону, но при этом имеет право зайти в экономзону этого государства для вылова, а также соглашения, в рамках которых Россия предоставляет право промысла в обмен на денежную компенсацию. В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Шестаков полагает, что это соглашение для России не имело никакого значения и было больше направлено на возможности для английского флота.
https://ria.ru/20230121/peregovory-1846456174.html
https://ria.ru/20221004/rybolovstvo-1821401487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, великобритания, баренцево море, илья шестаков, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Великобритания, Баренцево море, Илья Шестаков, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Росрыболовство пересмотрит международные рыболовные соглашения
Росрыболовство и Совфед пересмотрят международные рыболовные соглашения
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Росрыболовство совместно с Госдумой и Советом Федерации проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить среди них невыгодные, заявил глава ведомства Илья Шестаков.
Как уточняет РБК, идею анализа межправительственных соглашений в области рыбного хозяйства выдвинула в начале марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко
.
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"Я абсолютно согласен с Валентиной Ивановной. Конечно же, ревизию необходимо проводить. Если говорить в области рыболовства, мы обязательно такую ревизию, конечно, проведем... Здесь надо рассматривать в комплексе все эти соглашения. И, безусловно, мы их посмотрим и проанализируем вместе и с Советом Федерации, и с Государственной Думой", - сообщил Шестаков в интервью телеканалу РБК.
Глава ведомства подчеркнул, что вопрос выгоды таких соглашений - сложный и их нужно рассматривать в комплексе. Он поясняет, что "у нас нет соглашения, где мы просто разрешаем странам заходить к нам в экономзону и ловить у нас рыбу". При этом есть обменные соглашения, где РФ разрешает заходить к свою в экономзону, но при этом имеет право зайти в экономзону этого государства для вылова, а также соглашения, в рамках которых Россия предоставляет право промысла в обмен на денежную компенсацию.
В начале марта президент России Владимир Путин
подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией
о рыболовстве от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря
. Шестаков полагает, что это соглашение для России не имело никакого значения и было больше направлено на возможности для английского флота.
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