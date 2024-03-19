https://ria.ru/20240319/rudnik-1934253218.html

МЧС направит дополнительные силы к месту обвала на приамурском руднике

МЧС направит дополнительные силы к месту обвала на приамурском руднике - РИА Новости, 19.03.2024

МЧС направит дополнительные силы к месту обвала на приамурском руднике

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить дополнительные силы для проведения поисково-спасательной операции на руднике в Амурской области, где... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:10

2024-03-19T15:10

2024-03-19T15:26

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить дополнительные силы для проведения поисково-спасательной операции на руднике в Амурской области, где пропали 13 горняков, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."По поручению главы МЧС России дополнительные силы будут направлены к месту проведения поисково-спасательной операции на руднике "Пионер" в Амурской области", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что из-за обрушения породы на руднике "Пионер" под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах."На месте работают горноспасатели. Люди, находящиеся за завалом, знают, что им идут на помощь. Наши спасатели, выполняя свою задачу, будут стараться выполнить ее на максимальной скорости. Скорость продвижения в среднем составляет примерно 100-200 метров за два часа. Сам по себе грунт жидкообразный местами, и есть крупногабаритные камни, которые достаточно сложно оттуда доставать. Но работы ведутся, и многое уже сделано. Мы готовы оперативно направить дополнительные силы для скорейшего обнаружения пострадавших горняков ", - приводит пресс-служба слова Александра Куренкова.Из-за обрушения породы на руднике "Пионер", входящего в группу "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК), в Зейском округе под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. На месте работают горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, выдвинулись и спасатели из Приморского края, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса. В Амурской области введён региональный режим ЧС.

https://ria.ru/20240319/priisk-1934161175.html

https://ria.ru/20240319/obval-1934255238.html

россия

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, происшествия