https://ria.ru/20240319/rudnik-1934156465.html

СК возбудил дело после обрушения породы на руднике "Пионер"

СК возбудил дело после обрушения породы на руднике "Пионер" - РИА Новости, 19.03.2024

СК возбудил дело после обрушения породы на руднике "Пионер"

Из-за обрушения породы в шахте рудника "Пионер" в Приамурье возбудили уголовное дело, под завалами находятся 13 человек, сообщил Следственный комитет в... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:22

2024-03-19T09:22

2024-03-19T12:28

происшествия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар — РИА Новости. Из-за обрушения породы в шахте рудника "Пионер" в Приамурье возбудили уголовное дело, под завалами находятся 13 человек, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."По данному факту следственными органами СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело <…> "Нарушение требований безопасности при ведении работ", — уточнили в ведомстве.Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа. Во время обрушения на глубине около 125 метров находились 13 человек — сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними пока нет.На месте работают следователи-криминалисты, идет допрос свидетелей и ответственных за соблюдение правил безопасности, изымается необходимая документация.В Амурской области ввели региональный режим ЧС, решение приняли на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. На рудник прибыл отряд горноспасателей МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, к месту следуют и спасатели из Приморского края. Кроме того, подготовили резерв специалистов из Кузбасса.Прокуратура Амурской области взяла на контроль расследование уголовного дела. На месте происшествия работает первый заместитель прокурора региона Денис Герасимов, координирующий действия правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240319/turisty-1934150009.html

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амурская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники СК на месте обрушения породы в шахте рудника в Амурской области Уголовное дело завели в Амурской области после обрушения породы в шахте рудника, сообщает СК. 2024-03-19T09:22 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)