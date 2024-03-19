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Глава Приамурья взял под контроль ЧП с горняками на руднике
Глава Приамурья взял под контроль ЧП с горняками на руднике - РИА Новости, 19.03.2024
Глава Приамурья взял под контроль ЧП с горняками на руднике
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что взял на личный контроль ЧП на руднике, где под завалами находятся 13 человек. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T01:46
2024-03-19T01:46
2024-03-19T01:53
амурская область
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что взял на личный контроль ЧП на руднике, где под завалами находятся 13 человек.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что 13 человек могут находиться под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области. В МЧС РФ уточнили, что спасатели направлены на место обвала горных пород на участке подземных работ на руднике в Зейском муниципальный округе Амурской области. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты."По предварительным данным, под завалами находятся 13 человек. Спасательные работы ведутся с первых минут нештатной ситуации, идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи. Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей", - сообщил Орлов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240314/avariya-1932848663.html
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амурская область, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
Глава Приамурья взял под контроль ЧП с горняками на руднике
Глава Приамурья Орлов взял под контроль ЧП с обвалом на руднике "Пионер"