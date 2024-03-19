https://ria.ru/20240319/rpts-1934318349.html

В РПЦ предложили выплачивать миллион рублей родителям трех детей

В РПЦ предложили выплачивать миллион рублей родителям трех детей - РИА Новости, 19.03.2024

В РПЦ предложили выплачивать миллион рублей родителям трех детей

Участники съезда по социальному служению РПЦ предложили властям выплачивать миллион рублей родителям трех детей, освободить многодетные семьи от налога на... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:58

2024-03-19T18:58

2024-03-19T18:58

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Участники съезда по социальному служению РПЦ предложили властям выплачивать миллион рублей родителям трех детей, освободить многодетные семьи от налога на единственное имущество и увеличить пособие для беременных. Соответствующий документ по итогам прошедшего в ноябре 2023 года XI Общецерковного съезда по социальному служению утвержден патриархом Московским и всея Руси Кириллом и опубликован во вторник на сайте РПЦ. "Участники съезда считают целесообразным введение на федеральном уровне многодетного капитала в размере один миллион рублей, который предлагается предоставлять при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в одной семье с возможностью использования этих средств на те же цели, которые предусмотрены материнским капиталом. В дополнение к субсидии на третьего и последующих детей, а также в дополнение к материнскому капиталу участники съезда предлагают разработать новые меры поддержки многодетных семей в части погашения обязательств по ипотечным и жилищным кредитам. Кроме того, предлагается освободить многодетные семьи от налога на единственное имущество", - сказано в сообщении. Также в Церкви предложили предусмотреть льготную программу обучения для детей из многодетных семей в образовательных организациях среднего профессионального образования и в вузах и "увеличить ежемесячное пособие до размера прожиточного минимума для всех беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности, без учета нуждаемости". Кроме того, участники съезда сочли целесообразным выстроить работу органов государственной власти таким образом, "чтобы реализовывался принцип "одного окна", и в одном месте была возможность оперативно получить основные виды помощи". XI Общецерковный съезд по социальному служению прошел 12-15 ноября 2023 года в Москве. По данным РПЦ, в его работе участвовали представители международных и российских организаций, руководители благотворительных фондов и органов власти. Также в съезде приняли участие 1223 представителя 219 епархий РПЦ из России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, в том числе руководители православных социальных проектов, сотрудники социальных отделов епархий, главные сестры и духовники сестричеств милосердия, социальные работники и добровольцы.

https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html

https://ria.ru/20240119/lgoty-1728217952.html

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москва, россия, белоруссия, русская православная церковь