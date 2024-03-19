В РПЦ предложили выплачивать миллион рублей родителям трех детей
В РПЦ предложили властям выплачивать миллион рублей родителям трех детей
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви . Архивное фото
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Участники съезда по социальному служению РПЦ предложили властям выплачивать миллион рублей родителям трех детей, освободить многодетные семьи от налога на единственное имущество и увеличить пособие для беременных.
Соответствующий документ по итогам прошедшего в ноябре 2023 года XI Общецерковного съезда по социальному служению утвержден патриархом Московским и всея Руси Кириллом и опубликован во вторник на сайте РПЦ.
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"Участники съезда считают целесообразным введение на федеральном уровне многодетного капитала в размере один миллион рублей, который предлагается предоставлять при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в одной семье с возможностью использования этих средств на те же цели, которые предусмотрены материнским капиталом. В дополнение к субсидии на третьего и последующих детей, а также в дополнение к материнскому капиталу участники съезда предлагают разработать новые меры поддержки многодетных семей в части погашения обязательств по ипотечным и жилищным кредитам. Кроме того, предлагается освободить многодетные семьи от налога на единственное имущество", - сказано в сообщении.
Также в Церкви предложили предусмотреть льготную программу обучения для детей из многодетных семей в образовательных организациях среднего профессионального образования и в вузах и "увеличить ежемесячное пособие до размера прожиточного минимума для всех беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности, без учета нуждаемости".
Кроме того, участники съезда сочли целесообразным выстроить работу органов государственной власти таким образом, "чтобы реализовывался принцип "одного окна", и в одном месте была возможность оперативно получить основные виды помощи".
XI Общецерковный съезд по социальному служению прошел 12-15 ноября 2023 года в Москве. По данным РПЦ, в его работе участвовали представители международных и российских организаций, руководители благотворительных фондов и органов власти. Также в съезде приняли участие 1223 представителя 219 епархий РПЦ из России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, в том числе руководители православных социальных проектов, сотрудники социальных отделов епархий, главные сестры и духовники сестричеств милосердия, социальные работники и добровольцы.