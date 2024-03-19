https://ria.ru/20240319/rpts-1934314081.html
В РПЦ предложили включить духовенство в комиссии по несовершеннолетним
В РПЦ предложили включить духовенство в комиссии по несовершеннолетним - РИА Новости, 19.03.2024
В РПЦ предложили включить духовенство в комиссии по несовершеннолетним
Участники съезда по социальному служению РПЦ предлагают региональным органам власти включать представителей Церкви в состав комиссий по делам... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:41
2024-03-19T18:41
2024-03-19T18:41
религия
россия
москва
белоруссия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Участники съезда по социальному служению РПЦ предлагают региональным органам власти включать представителей Церкви в состав комиссий по делам несовершеннолетних, а также проводить в школах приемных родителей занятия с участием духовенства. Соответствующий документ по итогам прошедшего в ноябре 2023 года XI Общецерковного съезда по социальному служению утвержден патриархом Московским и всея Руси Кириллом и опубликован во вторник на сайте РПЦ. "Участники съезда предлагают региональным органам власти рассмотреть возможность включать в состав комиссий по делам несовершеннолетних представителей Русской православной церкви и других традиционных конфессий", - сказано в документе. Еще в РПЦ предложили "рассмотреть возможность разработки и проведения" в рамках программ школ приемных родителей дополнительного занятия, "посвященного духовно-нравственным основам приемной семьи, при участии представителей Русской православной церкви (и по согласованию — представителей других традиционных конфессий)". Также в Церкви напомнили о необходимости создания в РФ института распределенной опеки. "Участники съезда выступают за создание в России института распределенной опеки и считают необходимым принятие соответствующего законопроекта в редакции, в которой будет предусмотрена возможность распределения опекунских полномочий между физическими лицами, между физическими лицами и некоммерческими организациями, между двумя и более некоммерческими организациями, в том числе между теми, в которые подопечный помещается под надзор или не помещается. Участники съезда считают важным создание возможности распределения опеки между интернатом и внешними опекунами", - сказано в документе. Отмечается, что принятие закона, содержащего эти положения, "создаст механизм, который позволит более качественно заботиться о людях с ментальными особенностями". XI Общецерковный съезд по социальному служению прошел 12-15 ноября 2023 года в Москве. По данным РПЦ, в его работе участвовали представители международных и российских организаций, руководители благотворительных фондов и органов власти. Также в съезде приняли участие 1223 представителя 219 епархий РПЦ из России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, в том числе руководители православных социальных проектов, сотрудники социальных отделов епархий, главные сестры и духовники сестричеств милосердия, социальные работники и добровольцы.
https://ria.ru/20240319/rpts-1934189778.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, белоруссия, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Москва, Белоруссия, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ предложили включить духовенство в комиссии по несовершеннолетним
В РПЦ предложили включить духовенство в комиссии по делам несовершеннолетних
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Участники съезда по социальному служению РПЦ предлагают региональным органам власти включать представителей Церкви в состав комиссий по делам несовершеннолетних, а также проводить в школах приемных родителей занятия с участием духовенства.
Соответствующий документ по итогам прошедшего в ноябре 2023 года XI Общецерковного съезда по социальному служению утвержден патриархом Московским и всея Руси Кириллом и опубликован во вторник на сайте РПЦ.
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"Участники съезда предлагают региональным органам власти рассмотреть возможность включать в состав комиссий по делам несовершеннолетних представителей Русской православной церкви и других традиционных конфессий", - сказано в документе.
Еще в РПЦ предложили "рассмотреть возможность разработки и проведения" в рамках программ школ приемных родителей дополнительного занятия, "посвященного духовно-нравственным основам приемной семьи, при участии представителей Русской православной церкви (и по согласованию — представителей других традиционных конфессий)".
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Также в Церкви напомнили о необходимости создания в РФ
института распределенной опеки. "Участники съезда выступают за создание в России института распределенной опеки и считают необходимым принятие соответствующего законопроекта в редакции, в которой будет предусмотрена возможность распределения опекунских полномочий между физическими лицами, между физическими лицами и некоммерческими организациями, между двумя и более некоммерческими организациями, в том числе между теми, в которые подопечный помещается под надзор или не помещается. Участники съезда считают важным создание возможности распределения опеки между интернатом и внешними опекунами", - сказано в документе.
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Отмечается, что принятие закона, содержащего эти положения, "создаст механизм, который позволит более качественно заботиться о людях с ментальными особенностями".
XI Общецерковный съезд по социальному служению прошел 12-15 ноября 2023 года в Москве
. По данным РПЦ, в его работе участвовали представители международных и российских организаций, руководители благотворительных фондов и органов власти. Также в съезде приняли участие 1223 представителя 219 епархий РПЦ из России, Белоруссии
, Молдавии
, Казахстана
, Киргизии
, Узбекистана
, в том числе руководители православных социальных проектов, сотрудники социальных отделов епархий, главные сестры и духовники сестричеств милосердия, социальные работники и добровольцы.
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