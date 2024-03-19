https://ria.ru/20240319/rpts-1934314081.html

В РПЦ предложили включить духовенство в комиссии по несовершеннолетним

В РПЦ предложили включить духовенство в комиссии по несовершеннолетним - РИА Новости, 19.03.2024

В РПЦ предложили включить духовенство в комиссии по несовершеннолетним

Участники съезда по социальному служению РПЦ предлагают региональным органам власти включать представителей Церкви в состав комиссий по делам... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:41

2024-03-19T18:41

2024-03-19T18:41

религия

россия

москва

белоруссия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Участники съезда по социальному служению РПЦ предлагают региональным органам власти включать представителей Церкви в состав комиссий по делам несовершеннолетних, а также проводить в школах приемных родителей занятия с участием духовенства. Соответствующий документ по итогам прошедшего в ноябре 2023 года XI Общецерковного съезда по социальному служению утвержден патриархом Московским и всея Руси Кириллом и опубликован во вторник на сайте РПЦ. "Участники съезда предлагают региональным органам власти рассмотреть возможность включать в состав комиссий по делам несовершеннолетних представителей Русской православной церкви и других традиционных конфессий", - сказано в документе. Еще в РПЦ предложили "рассмотреть возможность разработки и проведения" в рамках программ школ приемных родителей дополнительного занятия, "посвященного духовно-нравственным основам приемной семьи, при участии представителей Русской православной церкви (и по согласованию — представителей других традиционных конфессий)". Также в Церкви напомнили о необходимости создания в РФ института распределенной опеки. "Участники съезда выступают за создание в России института распределенной опеки и считают необходимым принятие соответствующего законопроекта в редакции, в которой будет предусмотрена возможность распределения опекунских полномочий между физическими лицами, между физическими лицами и некоммерческими организациями, между двумя и более некоммерческими организациями, в том числе между теми, в которые подопечный помещается под надзор или не помещается. Участники съезда считают важным создание возможности распределения опеки между интернатом и внешними опекунами", - сказано в документе. Отмечается, что принятие закона, содержащего эти положения, "создаст механизм, который позволит более качественно заботиться о людях с ментальными особенностями". XI Общецерковный съезд по социальному служению прошел 12-15 ноября 2023 года в Москве. По данным РПЦ, в его работе участвовали представители международных и российских организаций, руководители благотворительных фондов и органов власти. Также в съезде приняли участие 1223 представителя 219 епархий РПЦ из России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, в том числе руководители православных социальных проектов, сотрудники социальных отделов епархий, главные сестры и духовники сестричеств милосердия, социальные работники и добровольцы.

https://ria.ru/20240319/rpts-1934189778.html

https://ria.ru/20240312/rpts-1932567190.html

https://ria.ru/20240314/patriarkh-1933038610.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, белоруссия, русская православная церковь, религия