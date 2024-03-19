https://ria.ru/20240319/rogov-1934154149.html

Рогов заявил о крахе плана Запада сорвать выборы в приграничных регионах

Рогов заявил о крахе плана Запада сорвать выборы в приграничных регионах - РИА Новости, 19.03.2024

Рогов заявил о крахе плана Запада сорвать выборы в приграничных регионах

План Запада сорвать выборы в приграничных регионах России потерпел крах, массированные обстрелы и теракты лишь сплотили население вокруг президента страны... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:12

2024-03-19T09:12

2024-03-19T09:12

выборы президента россии — 2024

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

владимир рогов

леонид слуцкий (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. План Запада сорвать выборы в приграничных регионах России потерпел крах, массированные обстрелы и теракты лишь сплотили население вокруг президента страны Владимир Путина, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. "Зеленский по команде Запада приказал накануне выборов реализовать план по срыву избирательного процесса в приграничных регионах и посеять панику в целом по стране. Именно поэтому мы стали свидетелями массированных обстрелов, терактов и попыток проникновения диверсантов в приграничных регионах, особенно это касалось ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей. Но западный план, реализуемый военным преступником Зеленским, потерпел крах", - сказал Рогов. По его словам, расчет Запада провалился, россияне еще сильнее сплотились на выборах вокруг Владимира Путина. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933904924.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, владимир рогов, леонид слуцкий (политик), политика