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Рогов заявил о крахе плана Запада сорвать выборы в приграничных регионах - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:12 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/rogov-1934154149.html
Рогов заявил о крахе плана Запада сорвать выборы в приграничных регионах
Рогов заявил о крахе плана Запада сорвать выборы в приграничных регионах - РИА Новости, 19.03.2024
Рогов заявил о крахе плана Запада сорвать выборы в приграничных регионах
План Запада сорвать выборы в приграничных регионах России потерпел крах, массированные обстрелы и теракты лишь сплотили население вокруг президента страны... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:12
2024-03-19T09:12
выборы президента россии — 2024
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
владимир рогов
леонид слуцкий (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. План Запада сорвать выборы в приграничных регионах России потерпел крах, массированные обстрелы и теракты лишь сплотили население вокруг президента страны Владимир Путина, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. "Зеленский по команде Запада приказал накануне выборов реализовать план по срыву избирательного процесса в приграничных регионах и посеять панику в целом по стране. Именно поэтому мы стали свидетелями массированных обстрелов, терактов и попыток проникновения диверсантов в приграничных регионах, особенно это касалось ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей. Но западный план, реализуемый военным преступником Зеленским, потерпел крах", - сказал Рогов. По его словам, расчет Запада провалился, россияне еще сильнее сплотились на выборах вокруг Владимира Путина. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, владимир рогов, леонид слуцкий (политик), политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Владимир Рогов, Леонид Слуцкий (политик), Политика
Рогов заявил о крахе плана Запада сорвать выборы в приграничных регионах

Рогов: план Запада сорвать выборы в приграничных регионах России потерпел крах

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкДевушка голосует на избирательном участке №196 в Белгороде
Девушка голосует на избирательном участке №196 в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Девушка голосует на избирательном участке №196 в Белгороде. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. План Запада сорвать выборы в приграничных регионах России потерпел крах, массированные обстрелы и теракты лишь сплотили население вокруг президента страны Владимир Путина, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
"Зеленский по команде Запада приказал накануне выборов реализовать план по срыву избирательного процесса в приграничных регионах и посеять панику в целом по стране. Именно поэтому мы стали свидетелями массированных обстрелов, терактов и попыток проникновения диверсантов в приграничных регионах, особенно это касалось ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей. Но западный план, реализуемый военным преступником Зеленским, потерпел крах", - сказал Рогов.
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По его словам, расчет Запада провалился, россияне еще сильнее сплотились на выборах вокруг Владимира Путина.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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