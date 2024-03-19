Рогов заявил о крахе плана Запада сорвать выборы в приграничных регионах
Рогов: план Запада сорвать выборы в приграничных регионах России потерпел крах
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкДевушка голосует на избирательном участке №196 в Белгороде
Девушка голосует на избирательном участке №196 в Белгороде. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. План Запада сорвать выборы в приграничных регионах России потерпел крах, массированные обстрелы и теракты лишь сплотили население вокруг президента страны Владимир Путина, заявил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
"Зеленский по команде Запада приказал накануне выборов реализовать план по срыву избирательного процесса в приграничных регионах и посеять панику в целом по стране. Именно поэтому мы стали свидетелями массированных обстрелов, терактов и попыток проникновения диверсантов в приграничных регионах, особенно это касалось ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей. Но западный план, реализуемый военным преступником Зеленским, потерпел крах", - сказал Рогов.
По его словам, расчет Запада провалился, россияне еще сильнее сплотились на выборах вокруг Владимира Путина.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.