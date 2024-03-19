https://ria.ru/20240319/rezhim-1934235546.html

Киевский режим перешел к террористическим методам, заявил Путин

Киевский режим перешел к террористическим методам, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024

Киевский режим перешел к террористическим методам, заявил Путин

Неонацистский киевский режим при поддержке Запада перешел к террористическим методам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:11

2024-03-19T14:11

2024-03-19T14:37

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Неонацистский киевский режим при поддержке Запада перешел к террористическим методам, заявил президент России Владимир Путин."Закономерно, что и неонацистский киевский режим, опять же, при поддержке Запада, часто - по прямому их указанию, перешел к террористическим методам", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

https://ria.ru/20240319/fsb-1934240041.html

россия

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2024

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владимир путин, россия