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Киевский режим перешел к террористическим методам, заявил Путин
Киевский режим перешел к террористическим методам, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
Киевский режим перешел к террористическим методам, заявил Путин
Неонацистский киевский режим при поддержке Запада перешел к террористическим методам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:11
2024-03-19T14:11
2024-03-19T14:37
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Неонацистский киевский режим при поддержке Запада перешел к террористическим методам, заявил президент России Владимир Путин."Закономерно, что и неонацистский киевский режим, опять же, при поддержке Запада, часто - по прямому их указанию, перешел к террористическим методам", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
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владимир путин, россия
Киевский режим перешел к террористическим методам, заявил Путин
Путин: неонацистский киевский режим перешел к террористическим методам