https://ria.ru/20240319/religioved-1934296807.html

Сатанизм нужно запретить в России, заявил религиовед

Сатанизм нужно запретить в России, заявил религиовед - РИА Новости, 19.03.2024

Сатанизм нужно запретить в России, заявил религиовед

Сатанизм должен быть запрещен в РФ, для этого уже достаточно зафиксированных преступлений и имеющийся информации об этом движении, сказал РИА Новости глава... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:29

2024-03-19T17:29

2024-03-19T17:29

религия

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Сатанизм должен быть запрещен в РФ, для этого уже достаточно зафиксированных преступлений и имеющийся информации об этом движении, сказал РИА Новости глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев, комментируя арест сатаниста-насильника в подмосковном Красногорске. Ранее во вторник источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранительные органы задержали в Красногорске сатаниста, сторонника нацистской идеологии, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. По данным следствия, фигурант с 14 сентября по 31 октября 2022 года в авто "совершал насильственные действия сексуального характера" в отношении знакомой несовершеннолетней девочки. Кроме того, 4 ноября того же года он изнасиловал девочку в квартире. В соцсетях Семен Ч. часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Адольфа Гитлера называл "героем новой религии". Кроме того, по словам источника, задержанный нападал на улицах на случайных людей. "Я и ряд моих коллег, а также представители Русской православной церкви выступают за законодательный запрет сатанинского движения в России. Есть серьезные основания, поскольку, помимо разжигания ненависти ко всем инаковерующим, сатанисты регулярно практикуют ритуальные убийства людей и животных. Почти все ритуальные убийства у нас в стране совершаются сатанистами. Только по материалам уголовных дел, статистика ведется с 1993 года, таких убийств в России было более 150, но реально их гораздо больше, поскольку зачастую погибают люди без определенного места жительства, которых просто никто не ищет. Даже того, что мы видим, вполне достаточно для запрета этого движения", - сказал Силантьев. Комментируя информацию о том, что задержанный называл Гитлера "героем новой религии", Силантьев отметил, что у сатанистов и неонацистов много общего в "вероучении" и даже нередко совпадает стиль одежды. "Для сатанистов очень типично почитание Гитлера, поскольку он был одним из наиболее эффективных убийц в истории человечества. День рождения Гитлера – праздник и у сатанистов. Интересно, что неонацисты в подавляющем большинстве – неоязычники, а в неоязычестве сейчас все более заметны так называемые "культы левой руки" – это в общем-то сатанизм внутри неоязычества", - рассказал религиовед. Также, продолжил он, насилие и немотивированное нападение на людей характерны для сатанистов. "Изнасилование – одно из типичнейших сатанинских преступлений. Если, например, девушка вступает в сатанинскую ячейку, то с крайне высокой вероятностью на ней же это и опробуют. Что касается немотивированных нападений, сатанисты, как и неонацисты, убивают потому, что считают себя сверхлюдьми, которые вправе убивать остальных", - заключил собеседник агентства. Ранее председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что сатанизм как деструктивная и человеконенавистническая идеология должна быть объявлена экстремистской и запрещена в РФ. По его словам, идеология сатанизма базируется на ненависти к человеческой личности, к жизни как таковой, ведь "дьявол именуется человекоубийцей". Для сатанизма, добавил он, характерны также ритуальные убийства, ненависть к детям, пропаганда абортов и суицидов, борьба против семьи как основы общества.

https://ria.ru/20240319/satanist-1934225258.html

https://ria.ru/20230628/koran-1880982457.html

https://ria.ru/20231212/rpts-1915328594.html

россия

московская область (подмосковье)

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Никита Бизин

россия, московская область (подмосковье), красногорск, русская православная церковь, религия