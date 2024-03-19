https://ria.ru/20240319/reaper-1934132947.html

Потерявший связь с базой американский БПЛА совершил аварийную посадку

Потерявший связь с базой американский БПЛА совершил аварийную посадку - РИА Новости, 19.03.2024

Потерявший связь с базой американский БПЛА совершил аварийную посадку

Потерявший связь с базой беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши, сообщает генеральное командование Вооруженных сил... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T01:59

2024-03-19T01:59

2024-03-19T10:25

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ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Потерявший связь с базой беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши, сообщает генеральное командование Вооруженных сил страны."После 23 часов (после 02.00 мск) в окрестностях Мирославца произошла аварийная посадка беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил США, выполнявшего полет в польском воздушном пространстве", - говорится в сообщении.Приземление произошло "в соответствии с процедурами" в "оцепленной незаселенной местности". Место приземления беспилотника охраняется соответствующими службами, военная жандармерия ведет разбирательство.Ранее польские военные заявили, что невооруженный беспилотник, выполнявший тренировочный полет с аэродрома Мирославец, потерял связь с базой. Прилегающую к аэродрому территорию оцепили. Было остановлено движение на окрестных автомобильных дорогах.Беспилотный самолет MQ-9 Reaper имеет длину 11 метров, размах крыльев — 20,1 метра, грузоподъемность – 2,2 тонны, максимальную скорость – 482 километра в час, дальность полета – 1852 километра. Может быть использован для сбора разведданных, для спасательных операций и для высокоточных ударов по наземным и воздушным целям.

https://ria.ru/20240229/dron-1930124648.html

https://ria.ru/20231109/khusity-1908291908.html

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сша, польша, в мире