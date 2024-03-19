https://ria.ru/20240319/reaper-1934128459.html

В Польше потеряна связь с американским беспилотником MQ9 Reaper

В Польше потеряна связь с американским беспилотником MQ9 Reaper - РИА Новости, 19.03.2024

В Польше потеряна связь с американским беспилотником MQ9 Reaper

Беспилотник MQ9 Reaper ВВС США потерял связь с базой в районе Мирославца на северо-западе Польши, сообщает генеральное командование Вооруженных сил страны. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T00:33

2024-03-19T00:33

2024-03-19T01:36

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ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Беспилотник MQ9 Reaper ВВС США потерял связь с базой в районе Мирославца на северо-западе Польши, сообщает генеральное командование Вооруженных сил страны."Невооруженный беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США в Европе, выполнявший запланированную ежеквартальную тренировку на аэродроме Мирославец, потерял связь с базой", - говорится в сообщении.Польские военные ожидают аварийного приземления аппарата, все службы приведены в состояние готовности.По данным радиостанции RMF FM, полиция оцепляет прилегающую к аэродрому территорию. Остановлено движение на окрестных автомобильных дорогах.Беспилотный самолет MQ-9 Reaper имеет длину 11 метров, размах крыльев - 20,1 метра, грузоподъемность – 2,2 тонны, максимальную скорость – 482 километра в час, дальность полета – 1852 километра. Может быть использован для сбора разведданных, для спасательных операций и для высокоточных ударов по наземным и воздушным целям.

https://ria.ru/20240229/dron-1930124648.html

https://ria.ru/20231109/khusity-1908291908.html

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польша, сша, в мире, европа